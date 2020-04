ÖHGB ad Land Niederösterreich: Schnelles Krisenmanagement auch für Eigentümer in NÖ!

Haus- und Grundbesitzerbund sieht Bemühungen vom Land NÖ, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise für Eigentümer und Mieter zu lindern, als Schritt in die richtige Richtung.

Wien (OTS) - Niederösterreich unterstützt EigentümerInnen und MieterInnen in der derzeitigen Krise damit, dass die bisher für eine Änderung der Wohnkostenzuschüsse notwendige Hürde von 30% Einkommenseinbußen auf nunmehr 10% gesenkt wurde. Zudem können erstmals auch Selbstständige auf Basis der aktuellen Einkommenssituation den Wohnzuschuss des Landes NÖ beziehen und die Rückzahlungen der Wohnbauförderungsdarlehen können für bis zu sechs Monate pausiert werden. Für die Ausweitung der Anspruchsberechtigten werden zusätzlich 4 Millionen Euro bereitgestellt.

„Dass die Niederösterreichische Landesregierung in Zeiten wie diesen, rasche und unbürokratische Hilfen nicht nur einseitig für die Mieterinnen und Mieter, sondern auch für Eigentümerinnen und Eigentümer zur Verfügung stellt, ist wirklich erfreulich. Diese Herangehensweise sollte auch in anderen Bundesländern möglich sein. Erfreulich ist auch, dass sich allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger dazu entschlossen haben“, so ÖHGB Präsident RA Martin Prunbauer im Namen der rund 30.000 ÖHGB Mitgliedern und stellvertretend für rund 60% der ÖsterreicherInnen, die im Eigentum leben.

Mehr über den ÖHGB

Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung österreichischer Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer. Die Hauptaufgabe des ÖHGB besteht im Schutz und in der Förderung des Privateigentums sowie der Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der privaten ImmobilienbesitzerInnen. Die ca. 30.000 Mitglieder teilen sich auf neun Landesverbände auf, die ihren Mitgliedern mit fundierten Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau- bzw. Finanzierungsberatungen und weiteren, umfangreichen Informations- und Serviceleistungen, zur Seite stehen. Darüber hinaus betreiben der ÖHGB und dessen Landesverbände im Interesse der Mitglieder aktive Standespolitik in der Interessenvertretung auf allen Ebenen. Zu den weiteren Aufgaben zählen die PR-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, zahlreiche Kooperationen und Kontaktpflege zu Netzwerkpartnern sowie Partnerorganisationen im Ausland.





