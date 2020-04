ÖÄK: Keine Corona-Tests in Apotheken

Die Praxis, dass einige Apotheken zweifelhafte Covid-19-Schnelltests anbieten, stößt bei der Österreichischen Ärztekammer auf heftige Ablehnung und Besorgnis.

Wien (OTS) - „Dass einige Apotheken aktuell Schnelltests auf Covid-19 anbieten, gehört sofort abgestellt“, appelliert Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. „Zum einen sind Blutabnahme und Diagnose eindeutig ärztliche Tätigkeiten, die unter den entsprechend vorgeschriebenen Hygienestandards durchgeführt werden müssen. Zum anderen bedeutet die – auch medial dokumentierte - Unsicherheit dieser Schnelltests ein unglaubliches Risiko, dass sich negativ getestete Personen in falscher Sicherheit wiegen. Wir haben bereits ausdrücklich vor diesen kommerziellen Antikörper-Schnelltests gewarnt, weil sie für die akute Diagnostik von Covid-19 vollkommen ungeeignet sind. Sowohl falsch positive als auch falsch negative Resultate bergen ein großes Risiko.“ Es dürfe nicht sein, dass sich Menschen aufgrund zweifelhafter und dennoch kostspieliger Tests in Infektionsgefahr bringen oder andere infizieren. „Die Zuständigen müssen diesen verantwortungslosen Praktiken dringend ein Ende setzen“, so Szekeres.

