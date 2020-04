Mit Drei Osterjausen-Boxen gewinnen und virtuell gemeinsam Ostern feiern.

Wien (OTS) -

Auf www.drei.at/osterjause eine von 333 Osterjause-Boxen von Drei gewinnen.

Jeder Gewinner kann an zwei Lieblingsmenschen Osterboxen verschicken.

Kostenlose österreichweite Zustellung im Zeichen von #stayathome.





Ostern in Zeiten von #stayathome ohne Familie und Osterfest? Undenkbar. Deshalb greift Drei dem Osterhasen unter die Arme und organisiert virtuelle Osterjausen in ganz Österreich.

Bei einem Gewinnspiel auf www.drei.at/osterjause können alle ab 2. April 2020 eine von 333 Osterjausen-Boxen gewinnen. Die Inhalte der Drei Osterjausen-Box bleiben eine süße Überraschung.

Virtuelles Osterfest zu Dritt.

Ähnlich wie bei den beliebten Drei Pauseboxen können die Gewinner einer Box eine Osterjause an zwei weitere Empfänger schenken, die pünktlich vor dem Osterfest ein Osterpackerl erhalten.

Ostern feiern im Zeichen von #stayathome.

Das Gewinnspiel läuft bis zum Mittwoch, den 8. April 2020 12:00 Mittag. Dann werden alle Gewinner ermittelt und die Drei Osterjausen-Boxen österreichweit per DPD versendet.

Am nächsten Wochenende können alle drei Empfänger Ostern per Video-Call feiern, ihre Schokohasen gemeinsam naschen und sich im virtuellen Eierpecken versuchen.

Man muss nicht Drei Kunde sein, um eine Drei Osterjausen-Box zu gewinnen und zu verschenken. Mehr auf www.drei.at/osterjause



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse