Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Neues digitales Serviceangebot „Frag die GB*!“ startet

Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) bietet in zehn Bezirken Online-Service mit Fragen und Antworten zum Wohnen, Wohnumfeld und Zusammenleben

Wien (OTS) - Auch in Zeiten des Corona-Virus ist die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) weiterhin für die Wienerinnen und Wiener da - als Anlaufstelle für Fragen zum Wohnen, Wohnumfeld und Zusammenleben im Stadtteil.

Mit dem neuen, kostenlosen Online-Service www.fragdiegbstern.at weitet die GB* ihr Angebot aus. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, die Stadtteil-Expertinnen und -Experten online zu kontaktieren.

„In Wien halten wir zusammen. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass die Menschen wissen, wo sie Unterstützung und Beratung bekommen. Mit dem neuen Online-Service, telefonisch und per Mail sind die Stadtteil-Expertinnen und -Experten der GB* für die Wienerinnen und Wiener da“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Mit wenigen Klicks können auf der neuen Plattform „fragdiegbstern“ Fragen gestellt werden, die GB*-ExpertInnen helfen und unterstützen mit ihrem Stadtteil-Wissen. „Frag die GB*“ deckt vorerst zehn Bezirke ab. Zu Themen wie Wohn- und Mietrecht, Grätzel-Initiativen und Projekten im Stadtteil gibt es Beratung.

Neues Online-Service „fragdiegbstern“ startet in zehn Bezirken, Stadtteil-ExpertInnen beraten kostenlos am Telefon

Zum Schutz von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen bleiben derzeit alle GB*-Standorte geschlossen, telefonisch und per E-Mail sind die Teams zu den Öffnungszeiten erreichbar.

www.fragdiegbstern.at erweitert das Serviceangebot der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung. Das Service umfasst vorerst zehn Bezirke (6, 12-19 und 23) und soll bis Jahresende in ganz Wien verfügbar sein. Über eine Eingabemaske können die WienerInnen Fragen zum Wohnen und Wohnumfeld stellen, wie z.B.

„Meine Betriebskostenrechnung ist gestiegen. Wo kann ich diese checken lassen?“

„Das Haus, indem ich wohne, wird saniert. Was heißt das für mich?“

„Hier entsteht ein neuer Park. Wo und wie kann ich mitreden?“

„In meiner Nähe gibt’s seit kurzem eine große Baustelle. Was wird da errichtet?“



Die Fragestellenden werden im nächsten Schritt via E-Mail oder telefonisch kontaktiert – je nach Themenbereich meldet sich ein/eine ExpertIn aus den Bereichen Architektur, Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, Recht oder soziale Arbeit mit einer Antwort bzw. vermittelt an die passende Stelle in der Stadt weiter. Alle Daten und Angaben werden vertraulich behandelt. Das Wissen wird nicht nur persönlich weitergegeben, hilfreiche Fragen/Antworten werden gesammelt und für alle auf www.fragdiegbstern.at anonymisiert veröffentlicht. So entsteht ein umfangreiches „Nachbarschafts-FAQ“ zu Wohn- und Mietrecht, baulichen Entwicklungen im Wohnumfeld, zu Stadtteil-Projekten und Initiativen.

Im Einsatz: Stadtteil-Expertinnen und -Experten der GB* beraten kostenlos telefonisch und per E-Mail

MO, DI, MI, FR von 14 bis 18 Uhr, DO von 9 bis 18 Uhr:

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 1, 2, 7, 8, 9 und 20

T: 01/214 39 04 | E-Mail: mitte@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 16, 17, 18 und 19

T: 01/406 41 54 | E-Mail: west@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 21 und 22

T: 01/270 60 43 | E-Mail: nord@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 3, 4, 5, 10 und 11

T: 01/602 31 38 | E-Mail: ost@gbstern.at

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23

T: 01/893 66 57 | E-Mail: sued@gbstern.at

Neues digitales Serviceangebot www.fragdiegbstern.at; Alle Infos: www.gbstern.at.

Zusammenhalten und Nachbarschaftshilfe anbieten

In herausfordernden Zeiten ist gute Nachbarschaft gefragt!

Man kann z.B. darauf achten, ob Nachbarinnen und Nachbarn Hilfe brauchen – etwa beim Lebensmittel-Einkauf. Eine Notiz mit Hilfs-Angebot am „Schwarzen Brett“ im Wohnhaus ist eine Möglichkeit. Vorlage zum Herunterladen: https://coronavirus.wien.gv.at/site/files/2020/03/Nachbarschaftshilfe_Notiz.pdf



Eine Übersicht zu Services der Stadt Wien: https://coronavirus.wien.gv.at/site/services-der-stadt/

wohnpartner bietet „Nachbarschafts-Telefon“ für alle WienerInnen

Die Serviceeinrichtung wohnpartner hat ihr Service ausgeweitet: Alle WienerInnen, die Unterstützung in ihrer Nachbarschaft brauchen, können sich montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr bei der Hotline unter der Wiener Telefonnummer 24503-25960 melden. Dieses „Nachbarschaftstelefon“ ergänzt die zentrale Hotline der Stadt, die für allgemeine Anfragen da ist. Die Telefonnummer von wohnpartner hingegen ist telefonische Anlaufstelle für nachbarschaftliche Fragen und Sorgen wie „Wie können wir v.a. älteren Mitmenschen im Alltag helfen, ohne sie oder sich selbst zu gefährden? Was tun Kinder ohne Spielplatz? Was sind Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmöglichkeiten, damit Kindern und Jugendlichen zuhause nicht die Decke auf den Kopf fällt?“

Bereits in der ersten Woche des Bestehens gingen bei wohnpartner mehr als 1.000 Anrufe ein. Seit 30. März ist wohnpartner zudem wieder in der Konfliktvermittlung tätig und bearbeitet die von Wiener Wohnen übermittelten Streitfälle. Ein gerade jetzt dringend benötigtes Service, denn in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, steigender Arbeitslosigkeit und Home Office steigen die Spannungen unter den MieterInnen an. Doch wohnpartner tut noch mehr: Aktiv werden bereits bekannte Betroffene angerufen und Unterstützung und Vernetzung mit Hilfsangeboten, etc. angeboten. (www.wohnpartner-wien.at) (Schluss)

