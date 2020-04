„VBW JUNGES MUSICAL“ JETZT AUCH FÜR ZU HAUSE

Wien (OTS) - Ab sofort gibt es „VBW JUNGES MUSICAL“ auch für zu Hause. Aufgrund der aktuellen Situation bietet die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien auf ihrer Website unter dem Namen „VBW JUNGES MUSICAL FÜR ZU HAUSE“ ein vielfältiges Angebot für Kinder, Familien und Junggebliebene rund um das Thema Musical und die Produktion CATS an. Quizfragen zum Musical, Bastelanleitungen für Requisiten, Spiele zum Selbermachen sowie wissenswerte Informationen über Katzen wollen zum kreativen Austausch anregen, das Miteinander fördern und für Spaß in den eigenen vier Wänden sorgen. Die Website wird laufend aktualisiert und regelmäßig durch neue Ideen, Anleitungen und Anregungen erweitert.

Link zu VBW JUNGES MUSICAL ZU HAUSE: https://www.musicalvienna.at/de/we-are-musical/vbw-junges-musical

Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „Da es Kindern und Jugendlichen derzeit nicht möglich ist, unsere Theater zu besuchen, bieten wir ab sofort online sowohl in der Opern- als auch der Musicalsparte der VBW ein vielfältiges Kulturvermittlungsangebot für zu Hause an. Auch jetzt möchten wir speziell unser junges Publikum erreichen und ihnen gerade in dieser besonderen Zeit kreative Anregungen für daheim geben. Außerdem wollen wir ihr nachhaltiges Interesse an Kunst und Kultur fördern und ihnen auch zuhause die Möglichkeit geben, mit unseren Häusern verbunden zu bleiben.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Gerade in Zeiten, wo die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, sollen Spaß und Kreativität nicht zu kurz kommen. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die Angebote von VBW JUNGES MUSICAL erweitert und bieten auf unserer Website nun auch digital viele kreative Anregungen, Spiele und Ideen für Kinder und Familien rund ums Thema Musical an. Wir möchten so ein Stück Musiktheater in die Wohnungen und Häuser bringen, das Miteinander fördern, die Fantasie anregen und nicht zuletzt natürlich für Freude und gute Laune sorgen.“

VBW JUNGES MUSICAL – ein Spielraum zwischen Bühne und Publikum

VBW JUNGES MUSICAL richtet sich an Kinder und Jugendliche, SchülerInnen, Lehrlinge und PädagogInnen. Die Angebote möchten einen Spielraum zwischen Bühne und Publikum schaffen, junge Menschen für Musiktheater begeistern, sie mit der vielfältigen Welt des Musicals in Berührung zu bringen und ihnen die Magie des Theaters näherbringen. All die verschiedenen Facetten des Genres Musical sollen aufgezeigt werden. VBW JUNGES MUSICAL möchte junge Menschen hinter die Kulissen aktueller VBW-Musical-Produktionen blicken lassen, sie selbst zum Tanzen, Singen und Schauspielen animieren und ihnen die unterschiedlichen Bereiche des Musicals auf spezielle, partizipative Weise näherbringen. Durch VBW JUNGES MUSICAL ZU HAUSE erweitert die VBW-Musicalsparte ihr Angebot um eine digitale Plattform.

