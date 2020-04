Gratis Video-Telefonie ermöglicht Heimarbeit von TherapeutInnen, hilft ÄrztInnen

Wiener Unternehmen leistet Beitrag gegen Covid-19-Isolation

Wir sehen, dass insbesondere auf PhysiotherapeutInnen herausfordernde Wochen zukommen Patrik Inzinger

Physische Kontakte müssen unterbleiben. Hilfe wird dennoch mit jedem Tag dringender benötigt. Mit Gratis-Videotelefonie helfen wir sofort beim Helfen. Patrik Inzinger

Es ist simpel: Der behandelnde Therapeut startet die Sprechstunde mit nur einem Klick und lädt die Patientin/den Patienten automatisch per E-Mail oder SMS ein. In dem Moment, in dem ein Patient/eine Patientin draufklickt, ist sie per Videosprechstunde im Behandlungszimmer Patrik Inzinger

Wien (OTS) - Gute Nachrichten für TherapeutInnen: Diese sind derzeit besonders gefordert, weil sie auf physische Konsultation verzichten müssen. Damit sie mit ihren PatientInnen/KlientInnen in Kontakt bleiben können, bietet das Wiener Unternehmen appointmed ab sofort Gratis-Video-Telefonie an. Diese ist leicht zu installieren, unkompliziert und garantiert höchsten Datenschutz.

PhysiotherapeutInnen, PsychotherapeutInnen, LogopädInnen, Personal TrainerInnen, ErnährungsberaterInnen u.s.w. – wer in diesen Berufen arbeitet, muss derzeit auf persönlichen Kontakt mit den Menschen, die sie brauchen, verzichten. " Wir sehen, dass insbesondere auf PhysiotherapeutInnen herausfordernde Wochen zukommen ", sagt appointmed-CEO Patrik Inzinger. " Physische Kontakte müssen unterbleiben. Hilfe wird dennoch mit jedem Tag dringender benötigt. Mit Gratis-Videotelefonie helfen wir sofort beim Helfen. "

appointmed ist ein Wiener Softwaredienstleister für TherapeutInnen und ÄrztInnen. Umfassen die Leistungen die gesamte Praxisorganisation, Dokumentation, Patientenverwaltung bis hin zur Verrechnung, wurde die Video-Telefonie für Medizin und Therapie soeben als neues Feature vorgestellt.

" Es ist simpel: Der behandelnde Therapeut startet die Sprechstunde mit nur einem Klick und lädt die Patientin/den Patienten automatisch per E-Mail oder SMS ein. In dem Moment, in dem ein Patient/eine Patientin draufklickt, ist sie per Videosprechstunde im Behandlungszimmer ", so Inzinger weiter. Bei TherapeutInnen, die das System bereits getestet haben, wird diese Einfachheit gelobt: PatientInnen/KlientInnen müssen schließlich keine Apps herunterladen, sich irgendwo anmelden oder Dritten ihre Daten bekanntgeben, bevor sie mit ihrer therapeutischen Vertrauensperson Kontakt aufnehmen können. Apropos Daten: Durch die Cloud-Speicherung bei AWS ist gewährleistet, dass die Daten in Europa bleiben. DSGVO-Konformität ist genauso selbstverständlich wie einige ISO-Zertifizierungen.

Eine weitere Spezialität des seit 5 Jahren agierenden Wiener Unternehmens ist die unbürokratische und persönliche Soforthilfe bei technischen Fragen ("Bei uns hat Support ein Gesicht."), die rasche Installation und eine – anwenderseitig – selbsterklärende Struktur.

appointmed hat sich entschlossen, allen bestehenden Kunden gratis Video-Telefonie anzubieten, solange das Corona-Virus die Arbeitswelt im Griff hat. Die neue Videosprechstunde von appointmed ist ideal für Kommunikation mit bekannten PatientInnen/KlientInnen.

Rückfragen & Kontakt:

Patrik Inzinger, CEO

appointmed GmbH

Tel.: +43 1 39 355 13

E-Mail: info @ appointmed.com

Web: www.appointmed.com