Coronavirus: Stadt Wien richtet psychosozialen Krisenstab ein

Psychosoziale Versorgung soll umfassend sichergestellt werden

Wien (OTS) - Wien – Unter der Leitung von Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien richtet die Stadt Wien einen psychosozialen Krisenstab ein. Ein Team aus Fachärztinnen und Fachärzten der Psychiatrie, Neurologie, sowie Psychologinnen und Psychologen beraten über die psychosoziale Unterstützung für die Bevölkerung in der aktuellen Ausnahmesituation. „Die derzeitigen Maßnahmen zur Selbstisolation, die drastischen Veränderungen in den Tagesabläufen und die Ungewissheit sind für viele Menschen eine große psychische Belastung. Wir wollen daher dafür sorgen, dass die Wienerinnen und Wiener bestmöglich auch in psychosozialen Angelegenheiten versorgt sind“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Der Krisenstab soll sicherstellen, dass die verschiedenen Zielgruppen mit zielgerichteten Maßnahmen Angebote zur Förderung ihrer psychischen Gesundheit erhalten.

„Ob Vereinsamung, Unsicherheit oder das Familienleben auf engstem Raum – all das kann sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken. Wir beraten mit verschiedenen Expertinnen und Experten, wie die Unterstützung aussehen kann und welche Personengruppen besonders berücksichtig werden sollen“, sagt Chefarzt Dr. Georg Psota. Eine Analyse der psychosozialen Problemfelder zeigt, dass besonders bereits psychisch erkrankte Personen, Familien mit niedrigem Bildungsgrad, Kinder und alleinstehende Seniorinnen und Senioren wichtige Zielgruppen sind. Mit Erklärvideos für Kinder und mehrsprachigen Informationsangeboten hat die Stadt Wien bereits wichtige Schritte gesetzt, um diese Personen gezielt zu erreichen, um Unsicherheiten und Angst entgegenzutreten. Auch Entscheidungen wie die Erleichterungen bei der Wohnbeihilfe und der Delogierungs-Stopp in ganz Wien sind wichtig, um reale Existenzängste abzufangen.

Über weitere Maßnahmen und Vorschläge wird derzeit im psychosozialen Krisenstab beraten. Zu den Expertinnen und Experten zählen:

Univ. Doz. Dr. Karl Dantendorfer , Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (pro mente Reha)

, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (pro mente Reha) Dr.in Carryn Danzinger , Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie (ESRA)

, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie (ESRA) stv. ÄL Dr. Thomas Kapitany , Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (KIZ)

, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (KIZ) Mag. Hannes Kolar , Klinischer Psychologe (MAG11)

, Klinischer Psychologe (MAG11) Prim. Dr. Peter Langer , Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (KH Hietzing)

, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (KH Hietzing) Mag.a Dr.in Eva Lehner-Baumgartner, MBA, Klinische Psychologin (AKH)

Klinische Psychologin (AKH) Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Musalek , Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (SFU)

, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (SFU) Univ.-Prof. Dr. Paul Plener, MHBA , Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (AKH)

, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (AKH) Prim. Dr. Kurt Stastka , Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (KFJ)

, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (KFJ) Dr. Rudolf P. Wagner Arzt und Psychotherapeut (pro mente Wien)

Arzt und Psychotherapeut (pro mente Wien) Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (AKH)



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher

Stadtrat Peter Hacker

Telefon: 01 4000-81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Tatjana Gabrielli

Pressesprecherin

Psychosoziale Dienste der Stadt Wien

Telefon: 01 4000-87308

E-Mail: tatjana.gabrielli @ psd-wien.at