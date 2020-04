Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres 2020: Erneuter Nominierungsrekord für begehrte Auszeichnung

Vorjahresrekord übertroffen: 12.153 Nominierungen durch österreichische Unternehmer und Freiberufler

Würdigung hochqualitativer Beratung auch in herausfordernden Zeiten

Ermittlung der Gewinner durch Fachjury – Auszeichnung Ende Mai

Mit 12.153 Nominierungen verzeichnet der Award „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“ auch 2020 enorm hohen Zuspruch und konnte, trotz der aktuellen Ereignisse, den Nominierungsrekord des Vorjahres (10.562 Nominierungen) klar übertreffen – ein deutlicher Beweis für den hohen Stellenwert der begehrten Auszeichnung. Der Branchenpreis, gemeinsam veranstaltet von IFA, dem Spezialisten für direkte Immobilieninvestments und Medienpartner „Die Presse“, wird heuer bereits zum sechsten Mal verliehen und würdigt Bestleistungen in der Beratung sowie besondere Einsatzbereitschaft. Bis zum Ende der Nominierungsfrist am 31. März konnten österreichische Unternehmer und Freiberufler ihre Vorschläge online einreichen und ihre Favoriten in das Rennen um die begehrte Auszeichnung „Abakus“ schicken.

„Mit auf individuelle Bedürfnisse maßgeschneiderter Beratung sind die österreichischen Steuerberater eine unerlässliche Stütze für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen, aber auch für private und institutionelle Investoren. Gerade jetzt, in Zeiten großer Unsicherheit und tagesaktuellen Veränderungen, bestätigt sich der Wert exzellenter Beratung durch die österreichischen Steuerberater besonders deutlich“, so IFA-Vorstand Michael Baert. „Großer Dank gebührt allen Unternehmern und Freiberuflern, die sich so zahlreich an der Nominierung der Steuerexperten ihres Vertrauens beteiligt haben.“

Sieben Fachkategorien, Bundesländerwertung und zwei Sonderpreise

Nun liegt es an der Fachjury: Bis zur Auszeichnung Ende Mai küren Experten aus der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche anhand transparenter Kriterien die Sieger der sieben Fachkategorien (Private Clients, Freie Berufe, Kleine und mittlere Unternehmen, Immobilien- und Bauwirtschaft, Umgründungen, Österreichische börsennotierte Unternehmen und Internationales Steuerrecht). In der Bundesländerwertung werden jene Steuerberater mit den meisten Nominierungen ausgezeichnet.

Zusätzlich werden zwei Sonderpreise vergeben: In Partnerschaft mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) wird der Absolvent mit der besten Steuerberaterprüfung zum „Rookie of the Year“ gekürt – ein Highlight für Preisträger gleich zu Beginn der Karriere. Als besondere Würdigung wird zudem ein Steuerberater für das Lebenswerk mit der durch den Künstler Wolfgang Hufnagl gestalteten Trophäe „Abakus“ ausgezeichnet.

Den Rahmen für die feierliche Preisverleihung boten in der Vergangenheit die Wiener Sofiensäle. Situationsbedingt wird die Preisverleihung heuer in einem anderen Setting stattfinden. IFA prüft derzeit gemeinsam mit den Projektpartnern Alternativen für eine würdige Auszeichnung der Preisträger.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA ist seit 1978 Spezialist für direkte Immobilieninvestments für private und institutionelle Anleger in Österreich, hat bisher 469 Projekte realisiert und verwaltet ein Investmentvolumen von 2,35 Mrd. Euro. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zu Asset- bzw. Property Management und Vermietung. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

