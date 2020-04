Nora Lawender neue Geschäftsführerin von NTT Ltd. Austria

Wien (OTS) - Digital-Spezialist NTT Ltd. Austria – Teil des globalen Technologiedienstleiters NTT Ltd. – stellt das Managementteam neu auf. Nora Lawender (40) ist mit Wirkung vom 1. April 2020 neue Geschäftsführerin und folgt damit Jürgen Horak nach.

Frau Lawender steht ein starkes Team mit langjähriger Erfahrung und Expertise zur Seite: Nadja Huber leitet das Finance-Team, Roman Oberauer verantwortet den Bereich Technical Services & Go to Market und Mirela Linaric leitet die Teams für Support Services & Managed Services. Eva-Maria Huysza, verantwortlich für Human Resources & Communications, kehrt nach ihrer Karenz wieder zurück und übernimmt zusätzlich den Bereich Unternehmenskommunikation. Die Sales und Marketing-Leitung wird neu besetzt. Dave Anderson wird diese Position interimistisch übernehmen.

Andrew Coulsen, CEO Europe der NTT Ltd.: „Nora Lawender hat langjährige Führungserfahrung im Finance-Bereich und in der IT- und Telekommunikationsbranche und kennt das Unternehmen sehr genau. Sie war 18 Jahre lang bereits in unterschiedlichen Führungspositionen bei Dimension Data (heute NTT Ltd. Austria) tätig, zuletzt als CFO. Sie war zudem maßgeblich an der erfolgreichen Eingliederung der österreichischen Gesellschaft in den weltweiten NTT Ltd. Konzern beteiligt. Wir freuen uns außerdem, dass wir mit Nora Lawender, Nadja Huber, Mirela Linaric und Eva-Maria Huysza vier starke, weibliche Führungspersönlichkeiten im österreichischen Managementteam haben.“

NTT Ltd. ist einer der führenden globalen Technologiedienstleister mit Sitz in London, der innovative Lösungen für sämtliche digitalen Anforderungen von Unternehmen anbietet. Am 1. Juli 2019 hat NTT Ltd. insgesamt 31 Unternehmen und Marken zusammengeführt. 40.000 Mitarbeiter beraten und unterstützen mehr als 10.000 Kunden in über 200 Ländern.

Bei NTT Ltd. Austria betreuen heute 260 Mitarbeiter mehr als 4.000 Kunden mit modernsten und innovativen Technologie- und Servicelösungen in den Bereichen Intelligent Infrastructure, Intelligent Workplace und Intelligent Business.

Nora Lawender: „Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung innerhalb des NTT Ltd. Konzerns. Die digitale Transformation ist für viele Unternehmen wichtiger denn je. Mit unserem globalen Angebot und lokalen Services sprechen wir vor allem auch internationale Unternehmen an. Unser Ziel ist es, Unternehmen durch die digitale Transformation zu leiten und so neue Geschäftsmodelle zu realisieren.“

Neues Headquarter

165 Mitarbeiter übersiedeln noch dieses Jahr vom Standort Wien in das neue Headquarter im zweiten Bezirk in Wien. „Modernste digitale Arbeitsplätze, die neue Formen der Zusammenarbeit ermöglichen, gehören zu unserem Kerngeschäft. Mit unserer neuen Zentrale in Wien realisieren wir das nun auch für unser eigenes Unternehmen“, so Lawender.

Über NTT Ltd.

NTT Ltd. ist ein führendes, weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen, das 28 Technologieunternehmen, darunter Dimension Data, NTT Communications und NTT Security, vereint. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielösungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Als globaler IKT-Provider mit lokalem Fokus beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen in 57 Ländern. Wir erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern. Gemeinsam ermöglichen wir so die vernetzte Zukunft.

Über NTT Ltd. Austria

Bei NTT Ltd. Austria beraten und unterstützen 260 Mitarbeiter rund 4.000 Kunden am Weg zur digitalen Transformation mit intelligenten Technologielösungen und Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ob Einrichtungen im Gesundheitsbereich, Ministerien oder große internationale Industriekonzerne – wir helfen dabei, den reibungslosen Ablauf wichtiger Systeme zu erhalten.

