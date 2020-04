Förderbare Webinare erleichtern den neuen Arbeitsalltag

Neue Home-Office-Produkte im Portfolio der bettertogether group

Wien (OTS) - Mitte März hat die COVID-19-Krise die Arbeitswelt erreicht. Bei vielen Organisationen hat die plötzliche Umstellung grobe Abstimmungsprobleme verursacht. Neben Fragen der Unternehmensstrategie, die jetzt schnell geklärt werden müssen, müssen neue Tools und Abläufe eingeführt werden, um arbeitsfähig zu bleiben. Die bettertogether group bietet Unterstützung, um den neuen Arbeitsalltag besser zu bewältigen. Die Webinare richten sich an alle Einzelpersonen und Unternehmen, die ihre Arbeit remote organisieren müssen und Hilfe bei Krisenkommunikation, der Leitung virtueller Teams oder schlicht dem Einrichten einer funktionierenden Home-Office-Lösung brauchen.

Die Stadt Wien fördert derzeit den Aufbau von Home-Office-Strukturen mit bis zu 75 Prozent der Kosten – Details siehe hier

Home-Office einrichten und warten

„Teil der Philosophie von b2g ist es schon länger, an den schönsten Orten der Welt jederzeit arbeitsfähig zu sein. Virtuelle Teams sind daher Teil unserer DNA. Dieses Wissen möchten wir in dieser herausfordernden Zeit mit anderen teilen. Deshalb haben wir dafür in wenigen Tagen ein eigenes Trainingsprogramm aufgebaut“, so die b2g-Geschäftsführung.

Egal, ob EPU, KMU oder Großunternehmen: Damit Unternehmen auch die nächsten Wochen und Monate reibungslos funktionieren, braucht es gut aufgesetzte Systeme – technisch und organisatorisch. b2g bietet schnell und unkompliziert Hilfe, um Home-Offices rasch und verlässlich aufzubauen – ohne persönlichen Kontakt.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://www.bettertogether.com/b2ghomeoffice

Virtuelle Teams managen

Neben der Einrichtung einer technischen Infrastruktur kann auch die virtuelle Zusammenarbeit mit Ihrem Team zur Herausforderung werden. Führungskräfte müssen ihre Teams im Home-Office involviert und informiert halten. Im eineinhalb- bis zweistündigen Webinar „Leading Virtual Teams" wird vermittelt, wie virtuelle Teams gemanagt können.

Online-Teambesprechungen mit mehreren TeilnehmerInnen können schnell chaotisch werden – im Webinar „Professional Virtual Teams" wird gezeigt, wie man Meetings optimal vorbereitet, abhält und moderiert. In Kleingruppen werden im Rahmen von interaktiven Gruppenarbeiten, Brainstormingsessions und Rollenspielen die Dos und Don'ts der virtuellen Präsentation erlernt.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://www.bettertogether.com/fuehrungskraefte-webinare

Schnelle Hilfe bei Krisenkommunikation

Kommunikation ist gerade in Krisensituationen das Um und Auf. Im Akutfall ist es unerlässlich, KundInnen, Stakeholder und die Öffentlichkeit rasch und zielgruppengerecht über etwaige Konsequenzen zu informieren. bettertogether bietet deshalb einstündige Online-Trainings an, in der Krisenstatements und Social-Media Postings gemeinsam mit Krisenkommunikationsexperten erarbeitet werden. Grundlage ist ein praktischer Leitfaden, der mit einer Vielzahl von JournalistInnen entwickelt wurde.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://www.bettertogether.com/krisenstatements

b2g Newsletter-Service

Neben Sofortmaßnahmen für das Home-Office hilft bettertogether auch schnell und unkompliziert bei der laufenden Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen. Viele Unternehmen wollen gerade jetzt in Kontakt bleiben und ihre KundInnen und PartnerInnen regelmäßig informieren. b2g unterstützt bei Konzeption, Text und Versand.

Über die b2g bettertogether group

Die b2g bettertogether Kommunikations- und Unternehmensberatung ist ein Eigentümer-geführtes Unternehmen und setzt seit zwanzig Jahren Schwerpunkte auf strategische, kreative und gesellschaftlich relevante Öffentlichkeitsarbeit, interne und Change-Kommunikation, hochwertige Kommunikations- und Medientrainings, Krisenkommunikation und Unternehmensberatung.

Zu unseren aktuell rund 50 Kunden und über 1.000 Referenzen zählen führende Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, IKT und Infrastruktur, Umwelt und Energie sowie Bildung und Wissenschaft. Als eine der führenden Agenturen für Kommunikationstrainings in Österreich bietet b2g seit 2015 gemeinsam mit der Donau-Universität Krems universitäre Lehrgänge (Certified Programs) an.

