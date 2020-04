Deutsch kritisiert Zahlenchaos in der Coronavirus-Krise

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Regierung stiftet Verwirrung bei Beatmungsgeräten, Schutzmasken, Tests, Schulöffnung und Big Data“

Wien (OTS/SK) - „Viele Menschen spüren, dass beim Corona-Krisenmanagement der Regierung nicht alles so läuft, wie es sollte“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Mittwoch. „Das hat sich beim Zahlenchaos bei den Beatmungsgeräten genauso gezeigt wie bei der Verwirrung betreffend Schutzmasken und Tests oder der Tatsache, dass SchülerInnen, Eltern und Lehrende vom Bildungsministerium in Sachen Schulöffnung und Matura völlig im Unklaren gelassen werden.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Gerade in Zeiten der Krise braucht es Klarheit, Umsicht und Sicherheit – und nicht von der Regierung produzierte Inszenierung mit vielen Fragezeichen.“ ****

Dass die Regierung in Sachen Beatmungsgeräte mit falschen Zahlen an die Öffentlichkeit geht und in der Folge von den Bundesländern korrigiert wird, sei „alarmierend. Die Menschen müssen sich in einer so wichtigen Frage darauf verlassen können, dass die Regierung am letzten Stand ist und über aktuelle Daten verfügt. Hier braucht es – wie von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner wiederholt gefordert – endlich eine zentrale Koordination und Steuerung“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

„In Zeiten der Krise muss schnell und vorausschauend gehandelt werden. Leider wirkt die Regierung bei manchen ihrer Aktionen derzeit so, als sei sie von ihren eigenen Ankündigungen und den Folgen davon überrascht“, betont Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist es zudem „äußerst bedenklich, dass die Regierung Kurz/Kogler offenbar im stillen Kämmerlein verstärkt Pläne zur Nutzung von Big Data wälzt, aber dazu öffentlich nur vage Andeutungen macht – und das, obwohl es hier um Grund- und Freiheitsrechte der Menschen geht“, sagt Deutsch. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275, https://www.spoe.at/impressum/