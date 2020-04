FPÖ – Belakowitsch: Arbeitslosigkeit hoch wie noch nie – Regierung versagt auf allen Linien

560.000 Arbeitslose und ein Ende ist noch nicht abzusehen

Wien (OTS) - „Diese unfassbaren horrenden Arbeitslosenzahlen gehen alleinig auf das Konto der schwarz-grünen Bundesregierung, denn Kurz und Kogler haben für die Abfederung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgen in Wahrheit nur in homöopathischen Dosen etwas getan – der Rest ihrer Aktivitäten lag in Eigen-PR. Nicht einmal die zahlreichen konstruktiven Vorschläge der Oppositionsparteien fanden bei den Regierungsverantwortlichen Beachtung“, so heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch zum sehr traurigen historischen Arbeitslosenrekord.

Diese hohe Zahl an Arbeitslosen zeigt ganz klar, dass die beschlossenen staatlichen Hilfspakete eines der wichtigsten Ziele – nämlich so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten – vollkommen verfehlt. Die laufenden Beteuerungen von Schwarz und Grün, unser Land sei gut auf diese Corona-Krise vorbereitet, waren nur leere Worthülsen – die heutigen Zahlen brachten die wahre Katastrophe am Arbeitsmarkt ans Tageslicht“, kritisierte die FPÖ-Sozialsprecherin.

„Härtefonds und der Zugang zur Kurzarbeit sind derart bürokratisch überbordend und schwer zugänglich, dass Unternehmen ‚quasi‘ gezwungen werden, ihre Mitarbeiter zu kündigen. Der Schutz unserer Bevölkerung sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich ist ungenügend“, so Belakowitsch und weiter: „Es ist zu befürchten, dass mit diesem eingeschlagenen Weg, ein Ende der Arbeitslosigkeit nicht abzusehen ist.“

