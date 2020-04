Ontario Teachers' erreichte per Jahresende 2019 ein Nettovermögen von USD 207,4 Mrd.

Toronto (ots/PRNewswire) - Rekord-Kapitalertrag von USD 20,2 Mrd. während des Jahres

- Das Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') gab heute eine Nettorendite des Fonds von insgesamt 10,4% für das Jahr bekannt. Das Nettovermögen erreichte per 31. Dezember 2019 ein Volumen von USD 207,4 Mrd., was einem Anstieg von USD 16,3 Mrd. im Vergleich zum 31. Dezember 2018 entspricht. Ontario Teachers' erzielte im Jahr 2019 einen Kapitalertrag in Höhe von USD 20,2 Mrd. - der höchste Betrag in der Geschichte der Organisation.

"Das diversifizierte, qualitativ hochwertige Portfolio von Ontario Teachers' erzielte eine Nettorendite des Fonds von insgesamt 10,4%. Außerdem erreichten wir bis zum Jahresende ein Nettovermögen von USD 207,4 Mrd.", sagte Jo Taylor, Präsident und Chief Executive Officer. "Das Investitionsuniversum hat sich seither wegen COVID-19 dramatisch verändert, was sich auf alle unsere Aktivitäten auswirkt. Wir widmen uns in hohem Maße dem Wohlergehen unserer Mitglieder und Mitarbeiter. Unser Team hat zudem eine bemerkenswerte Agilität bewiesen und sich rasch an die neue Arbeitsweise unter Beibehaltung einer hohen Dienstleistungsqualität angepasst."

Am 1. Januar 2020 war der Fonds auf Basis vorsichtiger Annahmen im siebten Jahr in Folge vollständig finanziert, wobei für alle Renten ein Inflationsschutz von 100% vorgesehen ist.

Per 31. Dezember 2019 wies Ontario Teachers' seit der Gründung eine annualisierte Nettorendite des Fonds von insgesamt 9,7% auf. Die fünf- und zehnjährigen Nettorenditen, ebenfalls per 31. Dezember 2019, lagen bei 7,8% bzw. 9,8%.

"Jede unserer Anlageklassen generierte im Laufe des Jahres positive Renditen, was den Wert eines gut aufgebauten und diversifizierten Portfolios zeigt. Wir hatten besonders starke Renditen bei Aktien und festverzinslichen Wertpapieren", sagte Ziad Hindo, Chief Investment Officer. "Dieses Jahr war ein Übergangsjahr, mit einer Reihe bedeutender, weltweit durchgeführter Transaktionen, der Einführung der Innovationsplattform von Ontario Teachers' zur Investition in bahnbrechende Technologien und der Schaffung von Koru, einem Inkubator, der mit unseren Portfolio-Unternehmen zusammenarbeitet, um neue digitale Geschäftsbereiche zu entwerfen und aufzubauen."

Wie oft in Jahren, in denen die Aktienmärkte außergewöhnliche Renditen erzielen, blieb das diversifizierte Portfolio von Ontario Teachers' hinter seiner Benchmark zurück. Die hohen Renditen beim Privatvermögen konnten nicht mit den robusten Aktienmärkten mithalten, von denen viele im Laufe des Jahres um mehr als 20% gestiegen sind. Im Jahr 2019 blieb Ontario Teachers' 1,8% oder USD 2,7 Mrd. hinter seiner Benchmark zurück.

Detaillierter Anlagenmix

2019 2018

Effektive Anlagenmix% Effektive Anlagenmix% Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen zum Fair Value(in zum Fair Value(in

Mrd. kanadische Mrd. Dollar) kanadischeDollar)



Aktien

Öffentlich gehandelt $ 35,8 18% $ 31,6 17%

Nicht öffentlich gehandelt 39,3 19 33,4 18

75,1 37 65,0 35



Festverzinsliche

Wertpapiere

Anleihen 72,7 36 58,2 31

Produkt zum Realzins 20,4 10 19,5 10

93,1 46 77,7 41



Inflationsanfällig

Rohstoffe 17,6 9 10,6 6

Natürliche Ressourcen 8,2 4 8,1 4

Inflationsabsicherung 10,3 5 8,7 5

36,1 18 27,4 15



Reale Vermögenswerte

Immobilien 28,7 14 27,5 15

Infrastruktur 17,0 8 17,8 9

Produkt zum Realzins - - 4,3 2

45,7 22 49,6 26

Kredit 16,3 8 15,2 8

Absolut-Return-Strategien 16,5 8 12,6 7

Überlagerung 0,3 - (0,4) -

Geldmarkt (79,1) (39) (59,5) (32)

Nettoinvestitionen1 $ 204,0 100% $ 187,6 100%



1 Die Nettoinvestitionen, welche die Investitionen abzüglich der investitionsbezogenen Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2019 der konsolidierten Bilanz umfassen, schließen alle

anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus.



Die lokale Gesamtrendite des Fonds belief sich auf 12,8%. Ontario Teachers' investiert in Dutzende von globalen Währungen und in mehr als 50 Ländern, weist aber seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in kanadischen Dollar aus. Im Jahr 2019 hatten die Währungen negative Auswirkungen von 1,8% auf den Gesamtfonds, was zu einem Verlust von USD 3,5 Mrd. führte. Der Währungsverlust wurde hauptsächlich durch die Aufwertung des kanadischen Dollars gegenüber verschiedenen globalen

Währungen, insbesondere dem US-Dollar, verursacht.



Informationen zu Ontario Teachers'



Das Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ist der Verwalter von Kanadas größtem Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand mit einem Nettovermögen in Höhe von USD 207,4 Mrd. (Alle Zahlen per 31. Dezember 2019). Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80% intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7%. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Pensionen von 329.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischen Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf otpp.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @OtppInfo.

