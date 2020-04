AK NÖ-Wieser: Erzielte Einigung im Sozialbereich richtiger Schritt

Richtungsweisender Abschluss für weitere Branchen

St. Pölten (OTS) - „Die von den Fachgewerkschaften erreichte Kollektivvertrags-Einigung für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft ist ein erster richtiger Schritt“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Gerade die ArbeitnehmerInnen mit Dienst am und für die Menschen sind in dieser Ausnahmesituation massiv gefordert und vollbringen täglich außergewöhnliche Leistungen“, so Wieser. Ein 3-Jahres-Abschluss, ein Lohnplus von 2,7 Prozent, eine Arbeitszeit-Reduktion auf 37 Stunden in zwei Jahren sowie eine eigene Corona-Prämie von 500 Euro sind positive Maßnahmen für die ArbeitnehmerInnen in der Sozialwirtschaft.



Dieser KV-Abschluss muss nun richtungsweisend für weitere Branchen sein. „Unzählige Heldinnen und Helden der Arbeit halten die Republik am Laufen. Sie verdienen daher jenen Respekt und jene Anerkennung, die ihnen zusteht“, so Wieser.





