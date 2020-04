Münzer Bioindustrie GmbH setzt internationalen Expansionskurs fort

Münzer Bioindustrie GmbH kauft Rotie UCO Trade B.V. mit Sitz in Amsterdam und wird somit zum größten privaten Händler und Sammler für Abfallöle und -fette Europas

Sinabelkirchen/Amsterdam (OTS) - „Auch wenn wir in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit sehr außergewöhnliche Herausforderungen zu meistern haben, konnten wir nun, ein Jahr nach der Eröffnung unserer Biodieselanlage im indischen Mumbai, einen weiteren wichtigen Schritt auf unserem Expansionskurs setzen. Die heutige Unternehmensübernahme ist ein Brückenschlag in unserer Wachstums- und Internationalisierungsstrategie. Wir sind somit der größte Sammler und Händler von Abfallölen und -fetten in Europa und bauen damit unsere globale Marktstellung weiter aus“, so Michael Münzer, CEO der Münzer Bioindustrie GmbH nach der finalen Unterzeichnung des Kaufvertrags.

Das Familienunternehmen Münzer Bioindustrie GmbH hat mit dem heutigen Tag die holländische Rotie UCO Trade B.V. übernommen. Rotie, mit Sitz in Amsterdam, blickt auf eine mehr als 65 jährige Unternehmensgeschichte im Bereich der Sammlung von abfallbasierten Rohstoffen sowie der Produktion von alternativen Biokraftstoffen zurück. „Wir sind daher sehr stolz, den Handelsarm dieses Traditionsunternehmens in unser Familienunternehmen eingliedern zu können. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Unsere Gesamtinvestition bewegt sich jedoch im niedrigen zweistelligen Millionenbereich“, so CFO Gregor Reindl. Durch die Übernahme wird das Unternehmen vollständig in die Münzer Bioindustrie GmbH integriert und künftig unter dem Namen Münzer Trading B.V. firmieren.

„Wir sind ein Familienunternehmen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind also Teil unserer Familie, daher war es selbstverständlich, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Firmensitz in Amsterdam zu behalten. Vor allem die Lage und die Infrastruktur am Hafen von Amsterdam bietet für uns völlig neue Möglichkeiten. Es eröffnet sich das sprichwörtliche Tor zur Welt, ein erweiterter Zugang zu allen strategischen Logistikmöglichkeiten. Das macht uns für die Zukunft noch stabiler und flexibler in unserer Rohstoffversorgung“, sagt Michael Münzer.

Durch die Neuerungen aus der Renewable Energy Directive II (RED II) der Europäischen Union haben besonders abfallbasierte Rohstoffe zur Energieproduktion zusätzlich an Bedeutung für die Erreichung der Klimaziele von Paris gewonnen. „Diese Übernahme ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung unsere Rohstoffversorgung und steigert damit auch die Versorgungssicherheit mit alternativen und abfallbasierten Biokraftstoffen“, so Gregor Reindl abschließend.

Über die Münzer Bioindustrie GmbH

Die Münzer Bioindustrie GmbH befindet sich im Eigentum der Brüder Michael und Ewald-Marco Münzer. Der Mischkonzern mit Hauptsitz in der Steiermark hat weltweit zehn Standorte und setzte mit seinen rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im letzten Wirtschaftsjahr mehr als 260 Millionen Euro um.

