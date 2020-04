Die „ORF 1 Freistunde“ am 2. April

Fanny Stapf begleitet Schülerinnen und Schüler durch den Vormittag

Wien (OTS) - Maskenpflicht, steigende Arbeitslosigkeit aufgrund von Corona sowie ein „Universum“ zu „Extrem! Zwischen Dürre und Sintflut“ und ein „Newton“-Beitrag über Pilze, die Krankheiten heilen und die Landwirtschaft retten, sind Thema der „ORF 1 Freistunde“ mit Fanny Stapf am Donnerstag, dem 2. April 2020, von 9.00 bis 12.15 Uhr in ORF 1. Abgerundet wird der Vormittag für Schülerinnen und Schüler mit aktuellen Nachrichten in der „ZIB ZACK“, einem weiteren Street-Dance-Tutorial sowie einer weiteren Doppelfolge von „Jamies 5-Zutaten-Küche“.

Die „ORF 1 Freistunde“ auch auf der ORF-TVthek

Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs Schüler/innen: Auf einer Spezialseite (TVthek.ORF.at/freistunde) werden die Angebote des in ORF 1 eigens eingerichteten Programmangebots für Schüler/innen auch für die non-lineare Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt. Wer also eine Sendung im Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der ORF-TVthek „nachsehen“. Dieses Service ist Teil der erfolgreichen Aktion „ORF-TVthek goes school“, die ein multimediales, speziell für Schüler/innen geeignetes Angebot in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at/history) verfügbar macht.

Der Programmablauf für Kinder und Schüler/innen am 2. April in ORF 1:

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder wird von 6.00 bis 9.00 Uhr Früh verlängert.

7.55 Uhr: ABC Bär

8.10 Uhr: Tolle Tiere

8.25 Uhr: Schmatzo

8.40 Uhr: Knall Genial

8.55 Uhr: OKIDOKI Tipp: Mach mit! Geschichten erzählen mit Thomas Brezina

Werktägliche Programmleiste für Schüler/innen 10+ von 9.00 bis 12.15 Uhr

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

9.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.56 Uhr: Universum: Extrem! Zwischen Dürre und Sintflut

10.41 Uhr: ZIB ZACK

10.44 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.07 Uhr: Newton: Mit Pilzen die Welt retten

11.28 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.30 Uhr: Doppelfolge Jamies 5-Zutaten-Küche

12.13 Uhr: ZIB ZACK

„Hallo OKIDOKI“ immer samstags und sonntags ab 8.00 Uhr in ORF 1

Wie gewohnt steht am Wochenende immer ab 8.00 Uhr „Hallo OKIDOKI“ auf dem Programm von ORF 1. Die Moderatorinnen und Moderatoren und Kater Kurt melden sich aufgrund der Corona-Lage jeweils alleine von zu Hause und haben Tipps, wie man sich vor dem Coronavirus am besten schützt und die Zeit daheim am besten verbringt. Außerdem gibt es wie immer viele Spiel-, Buch-, App- und Basteltipps sowie Gewinnspiele.

