Land NÖ überarbeitet Arbeitsmarktprogramme individuell und lösungsorientiert

LR Eichtinger: Maßnahmen der Bundesregierung sind Fundament für Arbeitsmarkt in Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich hat sich in den letzten Wochen außerordentlichen Schwankungen unterziehen müssen. „Die jüngsten Entwicklungen haben den höchsten Anstieg an Arbeitslosigkeit in Niederösterreich seit 1945 hervorgerufen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir gemeinsam schaffen werden. Deshalb werden wir die Arbeitsmarktprogramme in Niederösterreich individuell und lösungsorientiert analysieren, um gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) für die Zukunft bestmöglich gerüstet zu sein“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger, der auch betont: „Um den steigenden Arbeitslosenzahlen entgegenzuhalten, werden wir alles daransetzen, unsere Landsleute zu unterstützen. Das neue Kurzarbeits-Modell des AMS ist ein wichtiger Beitrag im gemeinsamen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und wird sehr gut angenommen. Die Maßnahmen der Bundesregierung sind ein tragendes Fundament für unseren Arbeitsmarkt in Niederösterreich, welche wir voll und ganz umsetzen.“

Neben dem Maßnahmenpaket, welches das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Sozialpartnern für die Wirtschaft erarbeitet hat, um Arbeitsplätze zu sichern, gilt es jetzt Angebote für die Zeit nach der Krise zu erarbeiten. „Wir müssen jetzt die Weichen für die Zeit danach stellen, um die Menschen in den Arbeitsmarkt wieder integrieren zu können“, so Eichtinger.

Das Ziel sei klar: „Unsere Maßnahmen müssen vorrangig die Gesundheit der Menschen schützen und gleichzeitig im Rahmen der Möglichkeiten die Wirtschaft am Laufen halten“, so Eichtinger. „Mit der Kurzarbeit wurde ein Modell geschaffen, das es unseren Betrieben auch in Krisenzeiten ermöglicht, ihre Mitarbeiter möglichst in Beschäftigung zu halten. Bitte nutzen Sie dieses attraktive Modell, um Know-how und gut ausgebildetes Personal für ihr Unternehmen zu erhalten“, sagt er.

