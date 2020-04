„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 2. April in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Dorfers Donnerstalk“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - Ganz Österreich ist bei sich zu Hause. Ganz Österreich? Nein, ein unbeugsamer Late-Night-Moderator trotzt dem Virus und sitzt ganz allein in seinem Studio. Peter Klien nimmt in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 2. April 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 wieder satirisch Bezug auf das Wochengeschehen. Die Isolation der Österreicherinnen und Österreicher liefert ungeahnte Impressionen aus ihrer Privatsphäre – allen voran lassen Politiker/innen, Expertinnen und Experten und Prominente dank Skype-Interviews in ihre Wohnungen und damit auch in ihr Leben blicken. Was da im Hintergrund so alles zu sehen ist, hat Peter Klien genauer unter die Lupe genommen. Einblicke liefert „Gute Nacht Österreich“ auch in eine Branche, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen derzeit boomt. Und nicht zuletzt gibt Peter Klien wieder Tipps gegen den Lagerkoller. Diesmal: Bücher, die man in Heimquarantäne unbedingt lesen sollte!

Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk“ auf dem Programm.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at