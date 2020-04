Barbara Stöckl im Gespräch mit Antonia Rados, Philipp Maderthaner, Gernot Kulis und Klaus Haselböck

In „Stöckl.“ am 2. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Stöckl spricht mit ihren Gästen im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ vorübergehend einzeln und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen in einem externen Studio. Ihre Gesprächspartner/innen am Donnerstag, dem 2. April 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 sind die langjährige Kriegsreporterin Antonia Rados, Kommunikations-Experte Philipp Maderthaner, Kabarettist Gernot Kulis und Alpinjournalist Klaus Haselböck:

Antonia Rados sind Krisensituationen als langjährige Kriegsreporterin bestens bekannt. Die Fernsehjournalistin, die etwa während des Irakkrieges 2003 live aus Bagdad berichtete, lebt nach Jahren im Ausland nun wieder in Österreich. Wie sie die aktuelle Lage hierzulande wahrnimmt und wie nah Schlimmes und Schönes in Ausnahmesituationen oft beieinander liegen, erzählt die frühere ORF-Korrespondentin im ORF-Nighttalk „Stöckl.“.

Philipp Maderthaner wurde als „Kanzlermacher“ bekannt, nachdem er die erfolgreichen Wahl-Kampagnen von Sebastian Kurz geleitet hatte. Inzwischen berät der 38-Jährige hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Kommunikationsspezialist gibt in seinem Buch „Alles wird gut“ Einblicke in seine Berufs- und Lebensphilosophie.

Kabarettist Gernot Kulis feiert als „Ö3-Callboy“ heuer 20-jähriges Jubiläum und plant mit einem speziellen Bühnenprogramm dazu ab Dezember auf Tour zu gehen. Den derzeitigen Veranstaltungsstopp überbrückt er mit Online-Comedy und ist in diesen Tagen auch als „Prof. Kaiser“ auf Ö3 zu hören.

Journalist Klaus Haselböck ist begeisterter Bergsteiger und widmet sich im Buch „Berg und Sinn“ dem Werk Viktor Frankls aus der Perspektive des Alpinisten. Der große österreichische Psychiater stärkte einst über das Klettern seine innere Ressource, die er „Trotzmacht des Geistes“ nannte. Was wir daraus für unser Leben mitnehmen können, wie wir über uns hinauswachsen und lernen können zu vertrauen, erklärt der Buchautor im Gespräch mit Barbara Stöckl.

