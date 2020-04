„Wir sagen Danke – Ich bleib daheim!“

Der Pensionistenverband Österreichs, Landesorganisation Wien, ruft eine neue Initiative ins Leben.

Wien (OTS) - Die Landesorganisation Wien des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) will mithelfen und ruft SeniorInnen dazu auf, sich der neuen Stay-Home-Initiative anzuschließen.

PVÖ-Landespräsident Prof. Harry Kopietz: „Wir sagen Danke an all die Menschen, die jetzt gerade für uns im Einsatz sind und sein werden. Wir sagen Danke an all die Freiwilligen, die uns dennoch täglich unterstützen. Wir sagen Danke für die Zivilcourage und die Solidarität. Wir wollen das Zusammenleben in der Stadt unterstützen und ziehen uns weiter aus dem öffentlichen Leben zurück, bis erste Lockerungen der Maßnahmen verkündet werden. So schützen wir uns und andere vor einer Erkrankung und ermöglichen gleichzeitig, dass unsere Kinder weiterhin ihre Tätigkeiten ausführen und unsere Enkelkinder raus gehen können.“



Die jetzige Situation ist sehr herausfordernd und sie wird vielen einiges abverlangen. Doch ist die Einhaltung der Maßnahmen unbedingt notwendig, um die Corona-Krise so gut wie möglich überstehen zu können.

Bei aller angebrachter Vorsicht und Rücksicht ist der Pensionistenverband auch um Beruhigung bemüht. Kopietz: „Wir haben schon viel erlebt und wir werden auch das schaffen. Wir wünschen allen viel Kraft und Gesundheit. Und Wir sagen: ,Danke – Ich bleib daheim!’“

