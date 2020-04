Schwergewicht für politische Strategie formiert sich in Wien

Act.Now und Innovation in Politics Institute jetzt ein Team

Unternehmen mit Hauptsitz in Wien entwickelt internationale Programme zur Modernisierung der Demokratie und Weiterentwicklung politischer Parteien

Der Wiener Think Tank Act.Now und das Innovation in Politics Institute schließen sich zu einem Unternehmen zusammen, wie die Vorstände und Eigentümer/innen beider Organisationen heute bekannt gaben. Die Fusion wurde bereits seit längerem vorbereitet. Beide betreiben seit einigen Jahren internationale Programme, mit denen sie Politikerinnen und Politiker unterstützen – beim Stärken von sozialem Zusammenhalt in den Städten, der Modernisierung von Parteien und der Weiterentwicklung von demokratischen Institutionen.



„Das neue Unternehmen wird in Wien 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und ist in 15 europäischen Ländern vertreten. Mit der Fusion schaffen wir die Voraussetzung dafür, rasch zur ersten Adresse für Politikerinnen und Politiker in Europa zu werden” , so Geschäftsführer Edward Strasser.



„Act.Now und das Innovation in Politics Institute haben sich seit ihrer Gründung erfolgreich entwickelt. Gemeinsam werden sie ab jetzt für die Ziele noch wirkungsvoller arbeiten können – wie die Modernisierung der Demokratie und Stärkung des sozialen Zusammenhalts, für Gemeinden genauso wie bundesweite Einrichtungen”, so Patricia Kahane, Mitbegründerin beider Organisationen.



Die neue Gruppe stellt ihr Wissen und die internationalen Kontakte ihren Kund/innen und Partner/innen aus der Politik ab jetzt gebündelt zur Verfügung. Gemeinsam greift das Team auf Best-Practice Erfahrungen aus rund 2.000 erfolgreichen politischen Projekten der europaweiten Innovation in Politics Awards ebenso zurück wie auf die Internationale Bürgermeister/innen-Konferenz NOW und das gleichnamige Bürgermeister/innen-Netzwerk, auf ein laufendes Programm zur Erneuerung politischer Parteien und ein wachsendes Jugendprogramm für politische Bildung mit internationaler Beteiligung



Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus führt dazu, dass die Fusion und die damit verbundene Neuorganisation ausschließlich via Videokonferenzen und Homeoffice über die Bühne gehen.



„Auch unsere Kund/innen in der Politik müssen jetzt mit Video und innovativen Formaten in Online-Konferenzen arbeiten. Mit der Fusion komplett via Videokonferenzen sind wir Vorreiter und können dieses Know-how ab sofort unseren Partner/innen und Kund/innen zur Verfügung stellen”, so Strasser.



Die Zusammenführung beider Teams erfolgt unter dem Dach des Innovation in Politics Instituts. Die Aktivitäten von Act.Now werden weitergeführt sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Act.Now mit dem Schwerpunkt auf sozialen Zusammenhalt und Jugendarbeit auf kommunaler Ebene soll in der Gruppe in den kommenden Monaten zu einem europaweiten Kompetenzzentrum ausgebaut werden.



Die Geschäftsführung des Innovation in Politics Instituts bleibt bei Edward Strasser, mit Helfried Carl, Josef Lentsch und Ronny Zuckermann als Managing Partner. Die bisherige Geschäftsführerin der Act.Now, Catrin Neumüller, wechselt in eine neue Rolle als Senior Advisor.



Über das Innovation in Politics Institute

https://innovationinpolitics.eu/de/

Das Innovation in Politics Institute ist ein international tätiges Unternehmen, das Innovationen in der Politik identifiziert, entwickelt und anwendet – mit dem Ziel, die Demokratie in Europa und darüber hinaus zu stärken. Mit Vertretungen in 15 Ländern (Österreich, Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Litauen, Irland, Italien, Polen, Slowakei, Schweden und Schweiz) und gemeinsam mit den innovativsten Führungspersönlichkeiten auf allen politischen Ebenen gestaltet das Institut schon heute die besten politischen Innovationen von morgen.



Über Act.Now

https://www.act-n-o-w.com

Act.Now ist eine unabhängige Initative, die den sozialen Zusammenhalt in Gemeinden, Städten und Regionen stärkt. Act.Now vernetzt engagierte Bürgermeister/innen, zivilgesellschaftliche Initiativen, NGOs, Institutionen, öffentliche Einrichtungen, Expert/innen und junge Menschen auf nationaler und internationaler Ebene. Der geographische Fokus der Aktivitäten von Act.Now reicht von Nordeuropa bis in den Nahen Osten.





Projektlinks:

Innovation in Politics Awards: https://innovationinpolitics.eu/en/awards/

Internationale Bürgermeister/innen-Konferenz NOW: https://www.now-conference.org/

NOW Bürgermeister/innen-Netzwerk: https://www.act-n-o-w.com/mayors-network/

Political Startup Incubator: https://ps-i.org/

NOW Youth Programme: https://www.act-n-o-w.com/youth-focus/

