FPÖ – Hofer: KV-Abschluss für Sozialberufe ein wichtiges Signal

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg.Norbert Hofer zeigt sich erfreut über den positiven Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft. Neben einem Lohnplus von 2,7 Prozent sowie einer Arbeitszeitverkürzung ab 2022 erhalten Beschäftigte, die während der Coronavirus-Krise arbeiten und Kontakt mit Patienten haben, eine einmalige Prämie in der Höhe von 500 Euro. „Die erzielte Einigung zeugt von einem großen Verantwortungsbewußtsein der Verhandlungspartner. Speziell die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich sind in den Zeiten der Coronakrise besonders gefordert und leisten einen essentiellen Beitrag, um das österreichische Gesundheitssystem am Laufen zu halten“, unterstreicht FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer.

Für die Zeit nach der Coronavirus-Krise müsse die Politik die Schwachstellen des Pflegesystems beseitigen. Hofer plädiert hier für die Gründung einer Bundesgenossenschaft für Pflege und Betreuung als Trägerorganisation, wo zielgerichtet Pflegeleistungen abgerufen werden können.

