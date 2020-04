Gesundheitsförderung von klein auf

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt Wiener Volksschulen zum Gesundheitsprogramm mit Sport-Profis

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze bietet mit Unterstützung von Maschkan & Kux Sports Consulting Bewegungsprogramme mit Profis aus dem Spitzensport an Volksschulen an. Nach dem erfolgreichen Start an der Volksschule Purkersdorf lädt der gemeinnützige Verein nun Volksschulen in Wien ein, ab Herbst 2020 an speziellen Workshops und Bewegungseinheiten teilzunehmen. Das Programm ist für die Schulen kostenlos, Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 2020 unter gesellschaft @ oeggk.at möglich!

Gesundheitsförderung von Kindesbeinen an – hier möchte die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) ansetzen. Denn was man als Kind lernt und verinnerlicht, behält man meist sein Leben lang bei.

Als gemeinnütziger Verein, der sich für ganzheitliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung einsetzt, hat die ÖGGK bereits an der Volksschule Purkersdorf in NÖ eine Bewegungsinitiative gestartet. Diese ist bei Schülern und Lehrern auf Begeisterung gestoßen und soll ab Herbst 2020 an einer Wiener Volksschule weitergeführt werden.

Die Workshops werden von aktiven und ehemaligen Spitzensportlern (z.B. Beate Schrott, Mirna Jukić, etc.) sowie Personen aus deren Betreuungsumfeld aus dem Team von Maschkan & Kux Sports Consulting angeleitet. Einerseits werden Maßnahmen gezeigt, durch die ein gutes Lernklima geschaffen und die Konzentration der Kinder verbessert werden können. Andererseits geht es aber auch darum, neue Sportarten vorzustellen und Spaß an Bewegung zu vermitteln.

Die Bewegungsprogramm werden im Wintersemester 2020 in Abstimmung mit der ausgewählten Schule abgehalten und von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze finanziert. Die Teilnahme ist für die Schulen kostenlos. Aus organisatorischen Gründen richtet sich das Angebot ausschließlich an Wiener Schulen mit nicht mehr als 16 Klassen.

Das Programm beinhalten folgende Säulen:

KLASSEN-WORKSHOPS

Brain-Fitness, Koordination, motorische Aktivierungsübungen

In jeder Klasse wird ein jeweils 20-minütiges Bewegungs- & Konzentrationsprogramm vorgestellt. Ziel ist es, innerhalb weniger Minuten mithilfe von motorischen Aktivierungs- und Koordinationsübungen im Klassenzimmer zu mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit der Kinder beizutragen.

LEHRER- & LEHRERINNEN-WORKSHOP

Inputs zum Thema Konzentration, Fokus und innere Ausgeglichenheit sowie praktische Übungen aus dem Spitzensport

Im Rahmen eines 60-minütigen Workshops für Lehrer und Lehrerinnen präsentieren die Sport-Profis, wie man Tricks und Maßnahmen aus dem Spitzensport ins Klassenzimmer übertragen kann, um Schüler und Schülerinnen stark, konzentriert und innerlich ausgeglichen zu machen.

BEWEGUNGSEINHEITEN

Schnuppertrainings und motorische Grundlagen

Für jede Klasse wird eine Bewegungseinheit im Rahmen der Turnstunde (50 Minuten) angeboten. Ziel ist es, die Sportler hautnah zu erleben, Elemente von neuen Sportarten kennenzulernen sowie spielerisch die motorischen Grundlagen und Fertigkeiten wie Laufen, Springen, Werfen, Gleichgewicht, etc. zu erfahren.

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze freut sich auf die Bewerbung Ihrer Schule unter gesellschaft @ oeggk.at bis 15.05.2020! Die Gewinner werden bis 31.05.2020 schriftlich verständigt. Wir bitten Sie, in der Bewerbung sich kurz vorzustellen und Ihren Bedarf abzubilden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, sie ist für die Auswahl entscheidend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

Tel.: 01/ 996 80 92 – 40 oder eder @ oeggk.at

www.oeggk.at