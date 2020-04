Schieder: Penzing heißt die Central European University herzlich willkommen

CEU ist ein Gewinn für Wien als Stadt der Wissenschaft und Demokratie

Wien (OTS/SK) - Die Central European University hat bekanntgegeben, am Wiener Otto-Wagner-Areal in Penzing ihren ständigen Sitz für den Lehrbetrieb der Universität einrichten zu wollen. Der stellvertretende Vorsitzende der SPÖ Penzing und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder freut sich über die Entscheidung und hofft auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen: "Die Entscheidung der CEU stärkt Wien als international renommierte Universitätsstadt, für den Bezirk Penzing bedeutet der Campusbetrieb eine Aufwertung und einen wichtigen Impuls für die regionale Wirtschaft. Wir heißen die CEU aufs Herzlichste willkommen!" ****

"Mit Blick auf die dunkle Vergangenheit des Otto-Wagner-Spitals im Zweiten Weltkrieg ist es ein besonders wichtiges Signal, dass das Areal in Zukunft als Zentrum der freien Wissenschaft, Lehre und Rede genutzt wird. Wien positioniert sich damit auch deutlich gegen alle Tendenzen, in Europa die Freiheit von Universitäten und damit auch der Demokratie einschränken zu wollen", so Schieder. (Schluss) ls/jf

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, +43 660 562 11 99, jakob.flossmann @ europarl.europa.eu