Covid-19: Bluecode forciert berührungsloses Bezahlen per Handy in Supermärkten, Drogerien, Bäckereien und Apotheken

Berührungsloses Bezahlen ohne Kartenterminal und Einkäufe über 50 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal

Mit unserer mobilen Bezahltechnologie Bluecode leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einem vollkommen berührungslosen Bezahlvorgang in Supermärkten, Drogerien, Bäckereien und Apotheken – und das bereits an über 20.000 Registrierkassen österreichweit. Bluecode unterstützt den österreichischen Handel gemeinsam mit den Händlerbanken Six Payment Services, Card Complete und Payone bei der Umsetzung passender Lösungen, die sich nach den individuellen Bedürfnissen jedes Händlers richten und zusätzlich zu den verpflichtenden Mund-Nase-Masken dabei helfen, den Schutz der Kunden und Beschäftigten rasch zu erhöhen Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG

Die Bluebox ist ein Standscanner mit Barcode- und QR-Code-Leser und integriertem Rechnungsdrucker. Sie funktioniert nach dem ‚Plug & Pay‘-Prinzip – einfach anstecken und als berührungsloses Terminal für Scan und Belegdruck betreiben oder die vorhandene Registrierkasse damit erweitern. Damit werden mobile Zahlungen am POS für Händler und Endkunden noch einfacher und sicherer Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG

Wien (OTS) - Berührungsloses Bezahlen ohne Kartenterminal und Einkäufe über 50 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal: Der österreichische Mobile-Payment-Anbieter Bluecode unterstützt den heimischen Handel dabei, das Infektionsrisiko durch potenziell virenbelastete Oberflächen sowohl für Konsumenten als auch für das Personal zu minimieren. Beim mobilen Bezahlen per Bluecode wird lediglich ein blauer Barcode am iPhone oder Android-Smartphone unter Einhaltung des Sicherheitsabstands eingescannt. Die vor Kurzem erfolgte Einführung des neuen Standscanners Bluebox – wie etwa in den Wiener Felzl-Bäckereien – hilft nun zusätzlich, den Bezahlvorgang einfach und sicher abzuwickeln.

Wie gefährlich Bargeld, Plastikkarten und Bezahlterminals als Übertragungsmedium des Coronavirus sind, ist noch nicht eindeutig geklärt. Feststeht aber, dass man – wie etwa vom Virologischen Institut der MedUni Wien empfohlen – das Angreifen von potenziell virenbelasteten Oberflächen vermeiden sollte. Daher unterstützt der heimische Mobile-Payment-Anbieter Bluecode den österreichischen Handel, darunter Billa, Merkur, Spar, MPreis, Adeg, Unimarkt oder Sutterlüty, bei der Umsetzung von berührungslosem Bezahlen per Barcode-Scan am Smartphone. Auch Drogeriemärkte wie Bipa, Bäckereien wie Felber und Felzl sowie zahlreiche Apotheken und weitere Händler akzeptieren Bluecode österreichweit als Alternative zur Bar- und Kartenzahlung.

„Mit unserer mobilen Bezahltechnologie Bluecode leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einem vollkommen berührungslosen Bezahlvorgang in Supermärkten, Drogerien, Bäckereien und Apotheken – und das bereits an über 20.000 Registrierkassen österreichweit. Bluecode unterstützt den österreichischen Handel gemeinsam mit den Händlerbanken Six Payment Services, Card Complete und Payone bei der Umsetzung passender Lösungen, die sich nach den individuellen Bedürfnissen jedes Händlers richten und zusätzlich zu den verpflichtenden Mund-Nase-Masken dabei helfen, den Schutz der Kunden und Beschäftigten rasch zu erhöhen“ , sagt Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG.

Berührungsloses Bezahlen ohne Kartenterminal und PIN-Eingabe

Die Zahlung per Bluecode am iPhone oder Android-Smartphone erfolgt ohne Kartenterminal und ohne PIN-Eingabe am Terminal. Kunden müssen beim Bezahlvorgang lediglich die Handy-App mittels selbst gewähltem Geheimcode oder Fingerabdruck öffnen und den blauen Barcode vom Kassenpersonal unter Einhaltung des Sicherheitsabstands einscannen lassen. So sind auch größere Einkäufe über 50 Euro möglich – ohne PIN-Eingabe am Kartenterminal. Der Einkaufsbetrag wird anschließend direkt vom Girokonto des Kunden abgebucht. In der App werden alle Händler und Filialen mit Bluecode-Zahlungsmöglichkeit angezeigt.

Neue Bluebox unterstützt sicheres Bezahlen per Barcode-Scan

Weitere Unterstützung beim berührungslosen Bezahlen erhalten Händler und Endkunden nun durch die Einführung der neuen Bluebox, die bereits erfolgreich auf dem Münchner Oktoberfest getestet wurde und seit Kurzem unter anderem in den Wiener Filialen des Bäckers Felzl im Einsatz ist. „Die Bluebox ist ein Standscanner mit Barcode- und QR-Code-Leser und integriertem Rechnungsdrucker. Sie funktioniert nach dem ‚Plug & Pay‘-Prinzip – einfach anstecken und als berührungsloses Terminal für Scan und Belegdruck betreiben oder die vorhandene Registrierkasse damit erweitern. Damit werden mobile Zahlungen am POS für Händler und Endkunden noch einfacher und sicherer“ , erklärt Christian Pirkner. Beim Bezahlvorgang halten Kunden den Bluecode am Smartphone vor die Bluebox, welche den Barcode scannt und den Rechnungsbeleg ausdruckt.

Kostenloser Download der Bezahl-App Bluecode:

Für iOS-Endgeräte (iPhone und Apple Watch): http://apple.co/2z33mN5

Für Android-Smartphones: http://bit.ly/2AHFrPF

Über Bluecode

Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch gemeinsam mit Value Added Services (digitale Mehrwertservices) in Apps – insbesondere von Banken und Händlern – ermöglicht. Das anonyme, hochsichere Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto und basiert auf dem optischen Bezahlen via Barcode/QR-Code, ist aber auch mit anderen Übertragungstechnologien (Bluetooth, NFC) kompatibel. Namhafte europäische Banken, vorwiegend in Österreich und Deutschland, Acquirer sowie führende Händler (u.a. Globus-Gruppe, Konsum, REWE International-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket). Mehr Informationen unter: www.bluecode.com

Rückfragen & Kontakt:

Blue Code International AG

Claudio Wilhelmer

Head of Growth

+43 676 4959890

c.wilhelmer @ bluecode.com

www.bluecode.com

Hohenstaufeng. 6/3, A-1010 Wien