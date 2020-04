Fernseh-Teletest: oe24.TV mit größtem Zugewinn im März

Im Vergleich zum Vorjahr plus 267 Prozent, Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) auf 1,3 Prozent mehr als verdreifacht

Wien (OTS) - Der österreichische Nachrichten-TV-Sender oe24.TV hatte im März 2020 – prozentuell gesehen - den größten Zugewinn aller in Österreich empfangbaren Fernseh-Programme.

Laut Teletest hat oe24.TV seinen Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) im März 2020 (1.-31.3.) im Vergleich zum Vorjahr um 267 Prozent auf 1,3 Prozent gesteigert. In der gesamten Seherschaft (12+) hat oe24.TV seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr von 0,2 auf 0,9 Prozent mehr als vervierfacht.

Damit ist oe24.TV im März die klare Nummer 1 aller in Österreich empfangbaren heimischen und auch internationalen News-Sender.

Insgesamt sahen im März laut Teletest mehr als 1,7 Millionen Österreicher zumindest einmal oe24.TV (kum RW). Pro Tag kann oe24.TV bereits 319.000 Zuseher (kum. RW) verzeichnen.

Der erfolgreichste Tag im März war der 15.3. mit 515.000 Zusehern pro Tag. Die erfolgreichste Sendung war ein "Fellner! LIVE Spezial" am 25.3. von 10 bis 11 Uhr. Mit dieser Sendung war oe24.TV mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) erstmals gesamter Marktführer aller Fernseh-Sender in Österreich.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, vorläufige Zahlen personengewichtet, Basis Zeitschiene März 2020 vs. März 2019, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

