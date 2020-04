Erleichterungen bei der Digitalen Vignette

Änderungen werden von der ASFINAG zeitnahe umgesetzt

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium hat gemeinsam mit der ASFINAG über eine Klarstellung der Mautordnung dafür gesorgt, dass in Zukunft bei Umregistrierungen der Digitalen Jahresvignette neue kundenfreundliche Regelungen in Kraft treten. Das bedeutet, dass es nunmehr zusätzliche Möglichkeiten zur Umregistrierung geben wird. Das betrifft Wunschkennzeichen oder Fälle mit Kennzeichen, die aufgrund von Beschädigungen nicht mehr dauerhaft gut lesbar sind. Die Nutzerinnen und Nutzer ersparen sich in diesen Fällen künftig den Kauf einer neuen Vignette.

Kundinnen und Kunden, die eine berechtigte Umregistrierung (beispielsweise bei einem Wohnortwechsel) verabsäumt haben, zahlen in Zukunft nur mehr eine Ersatzmautforderung. Dafür ist jedoch eine Kontaktaufnahme mit der ASFINAG jedenfalls erforderlich. So können Härtefälle bei Zahlung mehrerer Ersatzmautforderungen vermieden werden. Schon bisher ist die ASFINAG in Härtefällen kulant vorgegangen, nun sorgt das Klimaschutzministerium für eine klare, generelle Regelung und Rechtssicherheit.

„Kleine Fehler bei der An- und Ummeldung führen in Zukunft nicht mehr zu hohen Strafen und die Umregistrierung von Kennzeichen wurde vereinfacht. Das sind gute Weiterentwicklungen für die Kundinnen und Kunden“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Uta Hauft

Pressesprecherin

+43 1 711 62-65 8114

uta.hauft @ bmk.gv.at