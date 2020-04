Paysafecash ermöglicht nun auch in Lettland Online-Käufe mit Bargeld

Neue eCash-Zahlungslösung von Paysafe startet heute

Wien/Riga (OTS) - Die führende spezialisierte Zahlungsplattform Paysafe führt heute in Lettland Paysafecash ein, eine neue sichere und einfache Möglichkeit, Online-Käufe praktisch im gesamten Handel zu bezahlen. Paysafecash ist damit in 26 Ländern verfügbar und richtet sich an Konsumenten, die kein Bankkonto oder keine Kreditkarte besitzen oder keine sensiblen Finanzdaten im Internet preisgeben möchten. Paysafecash ist für Konsumenten einfach zu nutzen:

Der Kunde wählt an der Kasse im Online-Shop 'Paysafecash' als Zahlungsmethode aus und lädt den generierten QR/Barcode in seine digitale Brieftasche Der Code kann ausgedruckt oder an ein Mobiltelefon gesendet werden.

Mit Hilfe der Suchfunktion findet der Kunde die nächstgelegene Paysafecash-Zahlstelle. Der QR/Barcode wird dort vom Verkaufspersonal gescannt und die Zahlung wird durchgeführt. Der Online-Shop bearbeitet die Bestellung direkt nach der Bezahlung und die Ware wird ausgeliefert. Es sind keine Kundenkonto- oder Kreditkartendaten erforderlich, und die Zahlung ist vollkommen sicher.



Bei einer Bevölkerung von 1,8 Millionen liegt die Internetnutzung in Lettland bei etwa 80%.(1) Es wird erwartet, dass der lokale eCommerce-Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % weiterhin stetig wächst und die derzeitige Nutzungsrate von 65,8 % bis 2024 auf 68,5 % ansteigen wird.(2)



Paysafe ist seit 2011 mit seiner Prepaid-Bargeldlösung paysafecard in Lettland präsent. Paysafecash wird das bestehende Vertriebsnetz der führenden Handelskette Narvesen mit rund 250 Zahlungsstellen nutzen und damit die Verfügbarkeit von eCash im ganzen Land weiter erhöhen.



Udo Müller, CEO von paysafecard, dem Team hinter dem Paysafecash, erklärt: "Paysafecash ermöglicht es Konsumenten, die lieber bar bezahlen, an der Welt des eCommerce teilzunehmen. Wir freuen uns, diese innovative und sichere Zahlungslösung in Lettland anzubieten. Damit treffen wir die Bedürfnisse von Verbrauchern, die online einkaufen möchten, ohne ihre persönlichen Finanzdaten wie Kreditkarten- oder Bankkontoinformationen preiszugeben.“



Weitere Informationen unter www.paysafecash.com



(1) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html

(2) https://www.statista.com/outlook/243/142/ecommerce/latvia



Über Paysafecash



Paysafecash, von der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe Group, ist eine alternative Zahlungsmethode für Kunden, die online einfach und sicher mit Bargeld bezahlen wollen. Paysafecash ist in mehr als 25 Ländern verfügbar und ermöglicht Kunden, die keine Debit- oder Kreditkarte besitzen oder diese nicht für Online-Zahlungen verwenden möchten, den Online-Einkauf. Die Bezahlung erfolgt durch die Generierung eines Barcodes während des Online-Kaufs, der an einer Zahlstelle persönlich gescannt wird. Der Kauf wird abgeschlossen und die Ware versandt, sobald der fällige Betrag bezahlt wurde. Paysafecash wurde 2018 vom gleichen Paysafe-Team auf den Markt gebracht, das auch die preisgekrönte Prepaid-Cash-Lösung paysafecard entwickelt hat, ein weltweit führender Anbieter von Online-Prepaid-Zahlungen, der im Jahr 2000 gegründet wurde.



Über Paysafe



Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist ein führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.



Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.



Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com

Rückfragen & Kontakt:

Sanna Raza, Corporate Communications Manager, DACH | sanna.raza @ paysafe.com

+43 676 765 7202



Robert Bauer, accelent communications gmbH | presse @ paysafecard.com

+43 1 227 60 40-60