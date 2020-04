Secop Austria GmbH: Verkauf der Delta-Produktionslinie an Nidec

Fürstenfeld (OTS) - Die Secop Austria GmbH (Secop) und Nidec informieren, dass beide Unternehmen heute eine Vereinbarung über den Verkauf der Delta-Produktionslinie von Secop an Nidec unterzeichnet haben.

Mit dieser Transaktion wollen beide Unternehmen möglichst viele Arbeitsplätze am Standort Fürstenfeld (Österreich) erhalten. Nidec wird rund 40 Mitarbeiter für die Delta-Produktion und weitere 47 Mitarbeiter für die Produktion von Motoren für Wasch- und Geschirrspülmaschinen übernehmen. Darüber hinaus wird Secop seine Konzernzentrale im Raum Fürstenfeld behalten und verstärken und somit über 80 Mitarbeiter behalten.

Damit werden mehr als 170 der derzeit rund 300 Arbeitsplätze am Standort Fürstenfeld erhalten. Für die verbleibenden Mitarbeiter bietet Secop sozialverträgliche Lösungen an.

Secop wird seine zweite österreichische Produktionslinie für die Herstellung von Kappa-Kompressoren, die nicht zum Verkauf stand, in seine europäische Produktionsstätte in Zlaté Moravce, Slowakei, verlagern. Beide Parteien halten hiermit erneut fest, dass die Kappa-Linie aus verschiedenen Gründen, darunter Wettbewerbsfragen, nicht an Nidec verkauft wird.

Mit dieser Transaktion setzt die Secop-Gruppe ihre Fokussierung auf den Ausbau der Marktführerschaft in den Kompressoren-Segmenten ”Light Commercial” und ”Battery Driven” weiter fort.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Europäische Kommission.

ÜBER SECOP AUSTRIA:

Die Secop Austria GmbH (vorher Nidec Global Appliances Austria GmbH) wurde 1982 als „Verdichter Oesterreich GmbH“ im steirischen Fürstenfeld gegründet. Das Unternehmen ist Teil der internationalen Secop-Gruppe, die in den drei Geschäftsbereichen Household, Light Commercial und Battery-Driven energie-effiziente Kompressoren für Kühlgeräte erzeugt. Der Konzern be­schäftigt weltweit rund 1800 Mitarbeiter mit Produktionsstandorten in Österreich, der Slowakei und China sowie Forschungszentren in Deutschland, Österreich, Slowakei, China und den USA.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting

Mag. Paul Trummer

M: +43 664 6129214

E: secop @ gaisberg.eu