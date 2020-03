Coronavirus – Kucher ortet „Zahlenchaos“ um Beatmungsgeräte und fordert zentrale Koordination

„Zuerst wochenlang den Bestand erhoben, jetzt stimmen Zahlen nicht“

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ fordert erneut und eindringlich eine zentrale Koordination für alle gesundheitspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. „Jeden Tag zeigen sich nun die Folgen dieser fehlenden zentralen Steuerung“, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher und verweist auf Meldungen, wonach die Bundesländer heute die Angaben des Gesundheitsministeriums zum Bestand an Beatmungsgeräten korrigiert haben. „Zuerst wurde wochenlang der Bestand an Geräten erhoben, obwohl etwa SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner seit 14. März darauf drängt, auf ausreichende Kapazitäten zu schauen. Das hat so lange gedauert, dass letztes Wochenende Bundeskanzler Kurz schon persönlich Herstellerfirmen anrufen musste und Absagen kassiert hat. Und jetzt sind sogar die erhobenen Zahlen falsch“, kritisiert Kucher das „Zahlenchaos“. ****

„Wir brauchen endlich die von Rendi-Wagner seit Wochen geforderte nationale Krisenkoordination im Gesundheitsministerium, die rasch den Bestand an Test-Kits, Masken der verschiedenen Sicherheitstypen, Schutzkleidung und Beatmungsgeräten erhebt und die Anschaffung zentral steuert“, bekräftigt Kucher. „Auch die Tatsache, dass Kanzler Kurz gestern verpflichtendes Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt ab Mittwoch angekündigt hat, der Erlass des Gesundheitsministeriums aber jetzt von spätestens 6. April spricht, ist für die Bevölkerung verunsichernd und zeigt, dass in der Krisenkoordination noch Luft nach oben ist“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) ah/lp

