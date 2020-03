Religiöse Programmpunkte rund um Ostern im ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Ein Überblick über die Gottesdienste, Interviews mit kirchlichen Persönlichkeiten und weitere religiöse Programmpunkte zu den Osterfeiertagen im ORF Niederösterreich.

Katholische Gottesdienste am Palmsonntag und Gründonnerstag:

Palmsonntag, 5. April, 10.00 – 11.00 Uhr

aus der Bischofskapelle in Innsbruck (T) mit Bischof Hermann Glettler

Gründonnerstag, 9. April, 19.00 – 20.00 Uhr

aus der Pfarre Jois (Bgld)

Vorsteher d. Gottesdienstes: Pfarrmoderator Karl Opelka

Das Programm am Karfreitag, 10. April 2020:

15.00 Uhr

Funkstille / nach 15 Uhr, um etwa 15.15 Uhr, hören Sie Gedanken zum Karfreitag von Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz, St. Pölten

19.00 – 20.00 Uhr

Karfreitagsliturgie aus der Pfarre Jois (Bgld)

Vorsteher d. Gottesdienstes: Pfarrmoderator Karl Opelka

20.04 – 22.00 Uhr

Klassik am Abend Spezial: Musica Sacra – „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy (Oratorium in zwei Teilen nach Worten des Alten Testaments für Soli, Chor und Orchester. Mitschnitt vom Festival Musica Sacra in St. Pölten am 8.9.2019)

Gottesdienste Karsamstag bis Ostermontag:

Karsamstag, 11. April, 21.03 – 23.00 Uhr

Osternacht aus der Pfarre St. Margarethen (Bgld.)

Vorsteher des Gottesdienstes: Pfarrer Dr. Richard Geier

Ostersonntag, 12. April, 10.00 – 11.00 Uhr

aus der Pfarre Pörtschach am Berg (Kärnten)

Vorsteher des Gottesdienstes: Rektor P. Dr. Franjo Vidović

Ostermontag, 13. April, 10.00 – 11.00 Uhr

EVANGELISCHER Gottesdienst aus Mödling mit Bischof Michael Chalupka

Abt Pius Maurer zu Gast in der Radio Niederösterreich Nahaufnahme Ostersonntag, 12. April, 9.00-10.00 Uhr

Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld im persönlichen Interview bei Alice Herzog. Abt Pius spricht über die Bedeutung des Pfarrlebens und das Stift Lilienfeld als geistliches und kulturelles Zentrum der Region. In der aktuellen Situation geht es aber auch um seine Erfahrungen in der Zeit seiner Quarantäne, das Klosterleben mit den Patres mit den neuen Abstandsregeln und Abt Pius spricht über seine Botschaft zu Ostern, zur Zeit der Corona-Pandemie.

„Gedanken zum Sonntag“ in NÖ Heute, auch am Palmsonntag um 19 Uhr, ORF2/N

Jeden Sonntag geben Vertreter der christlichen Kirchen in NÖ Heute geistliche Impulse. Diese Rubrik bietet in den rund vier Minuten eine Ansprache, einen Gedankenaustausch und gerade in der aktuellen Situation soll auch ohne möglichen Kirchenbesuch das Miteinander gelebt werden können.

Den Auftakt machte Bischof Alois Schwarz am 22. März, danach kam der Melker Abt Georg Wilfinger zu Wort und am Palmsonntag wird es der evangelische Superintendent Lars Müller-Marienburg sein.

