Bundesgärten öffnen - jetzt!

Breite Unterstützung der Bezirke für Michael Ludwig

Wien (OTS) - Die Öffnung der Bundesgärten in Wien ist wichtig für die Menschen in der Stadt. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, sind notwendig und richtig. Die strengen Maßnahmen werden uns noch eine Zeit lang begleiten. Doch selbst beim erlaubten Spaziergang brauchen zwei Millionen Menschen Platz.

Je mehr Grünflächen abgeschlossen werden, desto mehr Menschen drängen sich in den übrigen Parks und Gärten. Das ist in der aktuellen Situation absolut kontraproduktiv. Das sehen viele BezirksvorsteherInnen genau so und schließen sich der Forderung von Michael Ludwig zur Öffnung der Bundesgärten für die Wienerinnen und Wiener an.

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Köstinger, bitte sperren Sie die Bundesgärten in Wien auf!

Nicht nur Bezirke mit einem Bundesgarten, sondern eine breite Allianz unterstützt die Forderungen des Bürgermeisters:

Josef Taucher (Vorsitzender SPÖ-Rathausklub)

1. Lucia Grabetz (Spitzenkandidatin)

2. Astrid Rompolt (Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin)

3. Marcus Schober (Gemeinderat)

4. Lea Halbwidl (Spitzenkandidatin)

5. Stephan Auer-Stüger (Gemeinderat)

7. Gallus Vögel (Bezirksvorsteher-Stellvertreter)

8. Heinz Vettermann (Gemeinderat)

9. Saya Ahmad (Bezirksvorsteherin)

10. Marcus Franz (Bezirksvorsteher)

11. Thomas Steinhart (Bezirksvorsteher-Stellvertreter)

12. Wilfried Zankl (Bezirksvorsteher)

13. Matthias Friedrich (Bezirksvorsteherin-Stellvertreter)

14. Michaela Schüchner (Bezirksvorsteherin)

16. Franz Prokop (Bezirksvorsteher)

20. Hannes Derfler (Bezirksvorsteher)

21. Georg Papai (Bezirksvorsteher)

22. Ernst Nevrivy (Bezirksvorsteher)







