FPÖ – Hofer warnt vor Betrug mit Schutzmasken

Regierung legt Pannenserie rund um Einführung der Maskenpflicht beim Einkaufen hin

Wien (OTS) - Ab morgen soll mit der Ausgabe von Nasen- und Mund-Schutzmasken bei Geschäften begonnen werden. Diese Masken sollen nach Auskunft von Bundeskanzler Sebastian Kurz kostenlos beim Eingang an die Kunden überreicht werden. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, waren Teile des Handels (z. B. „Nah&Frisch“ sowie Einzelgeschäfte wie Bauernläden oder Bio-Supermärkte) von dieser Maßnahme nicht informiert. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer warnt daher vor einem möglichen Betrug, dem Geschäftsinhaber nun ausgeliefert seien: „Masken sind kaum zu bekommen. Wie die Rechercheplattform „Addendum“ berichtet, würden 32 Millionen von der Bundesregierng bestellten Schutzmasken erst im Mai in Österreich eintreffen. Der Markt ist komplett übersättigt. Bei manchen Geschäftsinhabern klopfen unseriöse Firmen an, die Masken um horrende Preise anbieten – gekoppelt mit dem Hinweis, dass die Kunden sonst den Markt nicht betreten dürften, was wiederum die Geschäftsinhaber vor Probleme stellt.“

Auch die Ankündigung des Kanzlers, wonach die Masken kostenlos an die Kunden verteilt werden, dürfte nicht halten. So liegt der FPÖ ein Kundeninformations-Sujet einer Handelskette mit Sitz in Oberösterreich vor, wonach die Masken kostenpflichtig ausgegeben werden. (Die Echtheit konnte oder wollte das Unternehmen auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren, Anm.) Der Handelsverband hat bereits mehrfach klargestellt, dass nicht daran zu denken sei, dass der Handel die Kosten für die Masken und deren Ausgabe übernehmen werde. Norbert Hofer warnt auch davor, dass Geschäfte mit Masken regelrecht gestürmt werden könnten, und schlägt daher eine andere Verteilpraxis vor: „Wenn im Mai 32 Millionen Masken offenbar in Österreich eintreffen, dann sollten diese in haushaltsübliche Mengen an die Haushalte geliefert werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at