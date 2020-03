Guide Infrared beliefert die lokalen Behörden mit Thermografie-Systemen, um ein erneutes Wiederauftreten der Krankheit in Wuhan zu verhindern

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Guide Infrared (SZ.002414), ein führender chinesischer Hersteller von Infrarot-Thermografie-Systemen mit Sitz in Wuhan, hat zur Wiederaufnahme der Transportverbindungen in die Stadt Wuhan ab dem 28. März Guide Infrared Fieber-Messsysteme an die Verkehrsknotenpunkte geliefert, um die U-Bahnen, Bahnhöfe und Flughäfen mit einer robusten Lösung auszustatten und ein Wiederauftreten der Krankheit infolge des erhöhten Personenaufkommens zu verhindern. Wuhan, das Epizentrum des COVID-19-Ausbruchs in China, kehrt nach der zweimonatigen Abriegelung allmählich wieder zur Normalität zurück.

Wuhan Metro hat, um die Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die tägliche Desinfektion, Registrierung der Passagiere mit echtem Namen, um den gesundheitlichen Status rückvollziehbar zu machen, und Fiebermessungen per Infrarot-Messtechnologie miteinschließen, wobei das erhöhte Verkehrsaufkommen die Kontrolleure stark unter Druck setzen wird. Da mit einem massiven Anstieg von Menschenmengen im öffentlichen Raum gerechnet werden muss, ist eine wirksamere und schnellere Lösung erforderlich, um der Situation besser gerecht zu werden.

Im Gegensatz zu traditionellen Geräten wie Temperaturmesspistolen können die automatischen Guide Infrared Fieber-Screening-Systeme die Temperatur der Passagiere im Abstand von mehreren Metern erfassen, wodurch der für Temperaturmesspistolen erforderliche enge Kontakt vermieden und das Infektionsrisiko verringert wird. Dank der fortschrittlichen KI-gestützten Gesichterkennungstechnologie kann sich das System automatisch auf das Gesicht des Fahrgasts fokussieren und melden, wenn jemand mit Fieber identifiziert wird. Dies gibt den Kontrolleuren ein ideales Werkzeug an die Hand, um ihre Arbeit auch bei hohem Personenaufkommen und in schnell veränderlichen Szenarien verrichten zu können.

"Guide Infrared hat seit 20 Jahren eine Datenbank aufgebaut, die auf Proben aus Reihenuntersuchungen in einer Vielzahl von realen Szenarien basiert. Um eine schnelle und exakte Temperaturmessung zu gewährleisten, hat das Unternehmen eine ständige Optimierung der Algorithmen in Verbindung mit Software- und Hardware-Upgrades durchgeführt", erklärt Wang Peng, CTO von Guide Infrared.

Abgesehen von den Verkehrsknotenpunkten ist das System auch für andere Szenarien ausgelegt, in denen nach der Wiederaufnahme des Betriebs mit großen Menschenströmen zu rechnen ist. Das System wurde in zahlreichen Geschäftskomplexen und Schulen installiert, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern.

Von SARS im Jahr 2003, der H1N1-Grippe im Jahr 2009 und der Ebola-Epidemie 2014 bis zum Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 - Guide Infrared hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung der globalen öffentlichen Gesundheit in Krisenzeiten und trägt weltweit mit zur Prävention von Krankheiten bei.

