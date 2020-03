WKÖ-Kühnel: Ausbildungs-Fahrplan in der Lehre kann trotz Corona aufrecht erhalten bleiben

Distance-Learning an den Berufsschulen ermöglicht Lehrlingen den Abschluss der Berufsschule im Sommer

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer begrüßt die heute, Dienstag, von Bildungsminister Werner Faßmann getroffene Ankündigung, dass Österreichs Lehrlinge auch in diesem Schuljahr die Berufsschule abschließen werden können. „Das ist ein wichtiges Signal an die Lehrlinge, dass sie ihren Ausbildungs-Fahrplan in der Lehre aufrechterhalten können und es damit zu keinen Verzögerungen bei der Absolvierung von Berufsabschlüssen kommt“, sagt die stv. Generalsekretärin der WKÖ, Mariana Kühnel die sich auch ganz besonders bei jenen Lehrlingen bedankt, die derzeit in Bereichen der kritischen Infrastruktur gebraucht werden.



Der Abschluss der Berufsschule ersetzt den theoretischen Teil der Lehrabschlussprüfung. Bedingt durch die Schulschließungen habe man vermehrt besorgte Rückmeldungen erhalten, dass sich dies bis zur Lehrabschlussprüfung nicht ausgehen könnte: „Jetzt kann der theoretische Teil im Sommer problemlos abgeschlossen werden, da die Lehrlinge intensiv Unterrichtseinheiten mittels Distance-Lehrlinge erhalten haben.“ Ein Fahrplan für die Abhaltung der praktischen Lehrabschlussprüfung in den Lehrlingsstellen werde abhängig von der Dauer der von der Regierung verfügten Maßnahmen derzeit erarbeitet.

Rund 105.000 Lehrlinge befinden sich in Österreich in Ausbildung, ein knappes Drittel davon befindet sich in seinem letzten Lehrjahr und stehen damit vor ihrem Berufsabschluss. (PWK137)

