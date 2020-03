Coronavirus – Kuntzl: SPÖ unterstützt Appell von ProfessorInnen nach solidarischem neutralen Semester

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl unterstützt den Appell von HochschulprofessorInnen für ein solidarisches neutrales Semester für alle Studierende, Lehrende und Forschende. „Durch die Corona-Krise und die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hat sich der Alltag auch an den Hochschulen dramatisch geändert. Diesem Umstand, den veränderten Studien-, Lehr- und Forschungsbedingungen, müssen wir Rechnung tragen. Daher unterstütze ich die Forderung nach einem solidarischen neutralen Semester. Das Sommersemester 2020 soll nicht auf die Studiendauer angerechnet werden und Studierende damit nicht um ihre Beihilfen oder Stipendien umfallen“, so Kuntzl heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Wissenschaftsminister Faßmann ist aufgefordert, das Hauptaugenmerk auf die soziale Situation von Studierenden und prekär Beschäftigten an den Hochschulen zu legen. Kuntzl fordert, die Studienbeiträge und Studiengebühren für das laufende Semester zu erlassen und umsichtige, unbürokratische Modelle zur Verlängerung der Tätigkeit an den Hochschulen für zeitlich befristete Angestellte und Forschende zu ermöglichen. „Wir dürfen niemanden zurücklassen, auch an den Universitäten und Hochschulen nicht“, so Kuntzl. (Schluss) ls/lp

