Elementor beschleunigt Einführung seines 'Experts'-Netzwerks, um Online-Geschäft für professionelle Webgestalter angesichts der Coronavirus-Krise zu stärken

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Elementors neues Discovery-Netzwerk gibt den Mitgliedern seiner globalen Gemeinschaft die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und ihr Geschäft durch die gemeinsame Nutzung ihrer Portfolios und Dienstleistungen mit Elementor-Peers in 152 Ländern auszubauen

Elementor, die führende Website-Builder-Plattform auf WordPress, kündigte heute den Start von Elementor Experts an, ein Discovery-Netzwerk, das den Abonnenten von Elementor ermöglicht, ihre Fähigkeiten, ihr Fachwissen und ihre Projektportfolios als Entwickler, Designer und Vermarkter im Zeitalter von COVID-19 zu offerieren. Noch im Betamodus beschleunigte Elementor die Einführung und zog den Start vor, um seinen Community-Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich zusammenzuschließen und den beispiellosen Schlag zu bewältigen, den das Coronavirus für professionelle Webgestalter, Freelancer und kleine Unternehmen verursacht hat.

Elementor hatte ursprünglich vor, 'Experts' zu seinem vierjährigen Jubiläum im Juni als einen dem Top-Tier Expert-Kundenstamm vorbehaltenen Premium-Service auf den Markt zu bringen. In Anbetracht der Turbulenzen, die das Coronavirus bei den Webgestaltern ausgelöst hat, stellt Elementor den Service vorzeitig allen Pro Plan-Abonnenten für die Dauer der Krise kostenlos zur Verfügung.

Seit ihrem Start im Jahr 2016 sind mehr als 4,5 Millionen Websites mit der Plattform von Elementor erstellt worden, was Elementor zum schnellst wachsenden Web-Builder macht. Elementors Open-Source-Drag-and-Drop-Plattform wird von Entwicklungs-, Design- und Marketingexperten in 152 Märkten weltweit eingesetzt, um erstklassige und optimierte professionelle Websites zu erstellen. Die Marke Elementor zeichnet sich durch ein großes Gefolge von leidenschaftlichen Nutzern in aller Welt aus, die eine schnell wachsende und lebendige Gemeinschaft rund um die Plattform gebildet haben.

"Unsere Community, die wir als 'Elementors' bezeichnen, steht vor beispiellosen Herausforderungen und Unsicherheiten, und wir fühlen uns verpflichtet, den 'Elementors' in dieser Zeit zur Seite zu stehen", sagt Yoni Luksenberg, CEO von Elementor. "Der Tech- und Marketingsektor ist mit potenziell massiven Entlassungen konfrontiert, es wird vor einer Arbeitslosenquote von 20% gewarnt. Da Freelancer und Kleinunternehmer besonders gefährdet sind, haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, die unserer Gemeinschaft helfen soll, sich an die neue Realität anzupassen und nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen".

Elementor Experts ermöglicht den Abonnenten, ihr Profil mit Skills, Werkportfolio und Preisen zu erweitern, während Webgestalter und Site-Inhaber, die ein Projekt abschließen möchten, hier die Elite der besten Designer, WordPress-Experten, Vermarkter und Entwickler finden und ansprechen können.

"Angesichts der derzeitigen Umwälzungen und Unsicherheiten sehen wir Elementor Experts als ein entscheidendes Instrument an, um unsere Nutzer in Felder umzuleiten, in denen eine beispiellose Nachfrage nach Webgestaltern besteht, wie beispielweise die Bereiche E-Commerce, Bildung, Konferenzen und virtuelle Gemeinschaften. Experts setzt die Leistungsstärke der Elementor-Community frei, um qualifizierten Web-Profis zu helfen, sich auf Märkte zu konzentrieren, in denen ein tatsächlicher und dringender Bedarf besteht", ergänzt Luksenberg.

Informationen zu Elementor

Elementor ist die führende Website-Builder-Plattform auf Wordpress. Mit über 4,5 Millionen Websites bedient Elementor einen schnell wachsenden Kundenstamm von Web-Profis, einschließlich Web-Entwicklern, -Designern und -Vermarktern in 152 Märkten. Auf seiner Open-Source-Plattform wird alle 10 Sekunden eine neue Website erstellt. Elementor sieht seine Aufgabe darin, das Web-Building radikal zu vereinfachen und es Web-Profis und -Agenturen zu ermöglichen, ihr kreatives und geschäftliches Potenzial auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.elementor.com, oder folgen Sie uns auf Facebook.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1139016/Elementor_Experts.jpg

