Feines Futter.at bietet hochwertiges Tierfutter auch in herausfordernden Zeiten

Österreichs erster Online-Shop für hochwertige Tiernahrung geht an den Start • Bio, veganes und glutenfreies Futter in höchster Qualität nach Hause geliefert • 15 Prozent Neukunden-Rabatt

St. Andrä-Wördern (OTS) - Startschuss für Österreichs ersten Online-Shop für hochwertiges Tierfutter: Feines Futter.at bietet ab sofort allen österreichischen Tierbesitzern ein breites Sortiment an gesunder und qualitätsvoller Tiernahrung. Der Online-Shop wurde von Philipp Augustin und Raphael Huber ins Leben gerufen. Zwei junge Familienväter, denen eine gesunde Ernährung für die ganze Familie - inklusive ihrer vierbeinigen Lieblinge - ein wichtiges Anliegen ist.

„Anstoß für den Online-Shop gab unser verstorbener Kater, der spezielles Futter benötigte. Wir wissen daher aus eigener Erfahrung wie wichtig gesunde Ernährung für Tiere ist, und wie schwierig es sein kann an hochwertiges Futter zu kommen“, sagt Philipp Augustin. Raphael Huber ergänzt: „Mit Feines Futter.at bieten wir Tierhaltern einfach und übersichtlich eine breite Auswahl an hochwertigem Tierfutter, das sie gerade in so herausfordernden Zeiten wie jetzt, direkt nach Hause geliefert bekommen“.

Bio, regional & nachhaltig

Das Angebot im Web-Shop ist vielfältig und reicht von Futter in kontrollierter Bioqualität über artgerechte und vegane Tiernahrung bis hin zu getreide- und glutenfreier Kost. Das Sortiment umfasst Hunde- und Katzenfutter ausgewählter Hersteller in verschiedenen Preissegmenten und bietet damit eine breite Palette an Tiernahrung, von geprüfter Qualität bis zu Premium-Futter aus 100 prozentigen Reinfleisch. Alle Produkte werden aus qualitativ hochwertigen Zutaten erstellt und sind frei von Aroma-, Farb- und Geschmacksstoffen. Bei der Auswahl der Lieferanten setzt Feines Futter.at auf österreichische und europäische Produzenten, die ihr Futter auf nachvollziehbare, nachhaltige und umweltschonende Weise produzieren und denen das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere genauso am Herzen liegt wie ihren Besitzern.

Angebot für Neukunden

Kunden können rund um die Uhr im Online-Shop unter www.feinesfutter.at sowie auch telefonisch Produkte zu sich nach Hause bestellen. Der Versand ist innerhalb Österreichs gratis ab einem Bestellwert von 50 Euro. Für registrierte Neukunden gibt es zum Start minus 15 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf.

Über Feines Futter.at

Feines Futter.at ist Österreichs erster Online-Shop für hochwertige und gesunde Tiernahrung. Das Angebot reicht von Bio-Futter über artgerechte Kost bis hin zu glutenfreier und veganer Tiernahrung. Dabei setzt Feines Futter.at auf österreichische und europäische Produzenten, die ihr Futter auf nachvollziehbare, nachhaltige und umweltschonende Weise produzieren.

