Georg Bartmann neuer Leiter der Gruppe Finanzen

Bestellung erfolgte heute durch die NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - In ihrer heutigen Sitzung hat die NÖ Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirkung 1. September 2020 Georg Bartmann zum neuen Leiter der Gruppe Finanzen und der Abteilung Finanzen beim Amt der NÖ Landesregierung bestellt.

Georg Bartmann (geboren 1965) wurde im März 1986 in den NÖ Landesdienst aufgenommen und war zunächst bei der Bezirkshauptmannschaft Baden im Einsatz. Es folgten beruflich zwei Jahre bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Baden. Im Jahr 1994 schloss er sein Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Von Dezember 1994 bis Juni 2005 war Bartmann in der Abteilung WST3/WST4 beim Amt der NÖ Landesregierung tätig, seit Juli 2005 ist er Leiter der Abteilung WST3 (Wirtschaft, Tourismus und Technologie) und Leiter der Gruppe WST (Wirtschaft, Sport und Tourismus).

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse