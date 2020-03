Corona: Chinesische Community übergab mehr als 39.000 Mundschutzmasken für Wiener Einsatz-Organisationen

Bürgermeister Ludwig nahm Lieferung mit mehr als 39.000 FFP2-Masken aus China entgegen; China-Botschafter Li vermittelte; Berufsrettung verteilt Masken an Organisationen

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Dienstag, eine Lieferung mit mehr als 39.000 Mundschutz-Masken aus China in Empfang genommen. Die Masken sind ein Geschenk der chinesischen Community in Wien. Die Austro-Chinesinnen und –chinesen hatten die Masken mit eigenem Geld bei einem Hersteller in China angekauft. Die Masken entsprechen dem Standard FFP2 und sind damit für den Einsatz im Spital geeignet. Stadtchef Ludwig bedankte sich für die Lieferung der Masken, die jetzt von der Wiener Berufsrettung an Gesundheitseinrichtungen, andere Rettungsdienste und Betreuungsdienste weiterverteilt werden.

„Diese Mundschutzmasken sind ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit der chinesischen Community mit der Stadt. Auch in schwierigen Zeiten stehen wir zusammen“, sagte Ludwig. Er betonte die Wichtigkeit der internationalen Solidarität in schwierigen Zeiten: „Gemeinsam werden wir die Krise überwinden“, zeigte sich der Stadtchef zuversichtlich.

Vertreterinnen und Vertreter der chinesischen Community – angeführt von Chinas Botschafter in Österreich, S.E. Xiaosi Li und dem Ehrenpräsident der Vereinigung von in Österreich lebenden Chinesen, Dr. Anshen Chen - hatte zur Übergabe im Arkadenhof des Wiener Rathauses ein Transparent mit dem Sprichwort „shou wang xiang zhu, gong du nan guan“ mitgebracht. Übersetzt heißt das: „Miteinander die Krise überwinden.“

„Österreich mit Wien und China stehen zusammen“, sagte Chinas Botschafter Xiaosi Li. Er erinnerte an die Unterstützung aus Österreich für die Region Wuhan zum Ausbruch der Corona-Epidemie. Die Masken seien als Dank für die damalige Hilfe zu verstehen.

Die mehr als 39.000 Schutzmasken werden jetzt von der Berufsrettung Wien in ein Lager gebracht. Spitäler, Rettungsorganisationen oder andere Einrichtungen, welche die Versorgung und Pflege von Covid-19-Erkrankten innehaben oder Corona-Verdachtsfälle betreuen, können die Masken anfordern, erklärte Rainer Gottwald, Leiter der Berufsrettung Wien.

