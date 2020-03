NEOS Wien/Wiederkehr: Zögern bei Schul-Fragen ist jetzt unangebracht

Christoph Wiederkehr: „Schüler_innen und Eltern brauchen dringend konkrete Antworten!“

Wien (OTS) - Enttäuschend war für NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr die Stellungnahme von Bildungsminister Faßmann am Dienstag: „Das ständige Vertrösten auf konkrete Maßnahmen und Pläne ist unbefriedigend. Wir brauchen in einem ersten Schritt drei konkrete Ansagen der Bundesregierung: 1. Wann und wie findet die Matura statt? 2. Wann und unter welchen Bedingungen werden die Schüler_innen und Schüler wieder in die Schulen gehen können? 3. Wie schaffen wir es, dass alle Lehrer_innen und alle Schüler_innen am E-Learning aktiv teilnehmen können und wir keine Kinder zurücklassen und welche Vorgaben dazu gibt es? Diese Fragen auf nach Ostern zu verschieben ist fahrlässig!“

Wiederkehr begrüßt Pläne, Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien besonders zu unterstützen: „Es braucht diese Hilfe aber jetzt – und nicht in ein paar Wochen. Wir haben im Wiener Gemeinderat ein 10 Millionen Euro Soforthilfe-Paket vorgeschlagen, um dringend benötigte Tablets oder Laptops zur Verfügung stellen zu können. Hier kann und muss auch die Stadt Wien auf die Kinder schauen, deren Eltern sich das E-Learning schlicht nicht leisten können!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu