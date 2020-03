„Das große Osterwunschkonzert“ am 12. April in ORF 2

Prominente erfüllen Musikwünsche

Wien (OTS) - So klingt Ostern in ORF 2 – frohe Ostern mit der ORF-2-Familie! Am Sonntag, dem 12. April 2020, steht um 22.00 Uhr „Das große Osterwunschkonzert“ auf dem Programm von ORF 2. Barbara Karlich ist via Videotelefonie mit zahlreichen Prominenten – darunter Tobias Pötzelsberger, Alfons Haider, Franz Posch, Armin Assinger, Barbara Stöckl, Norbert Oberhauser, Eva Pölzl – verbunden und übernimmt gemeinsam mit ihnen die Patenschaft für die Musikwünsche des Publikums. Bevor der jeweilige Wunschclip als musikalisches Ostergeschenk gespielt wird, gibt es selbstverständlich persönliche Widmungen, Grußbotschaften und Überraschungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Von volkstümlicher Musik über Schlager bis Pop – wer seinen Lieblingsclip in der Sendung sehen möchte oder einem lieben Menschen mit einem Musikvideo eine Freude machen möchte, kann bis 7. April via osterwunschkonzert @ orf.at einen Musikwunsch (am besten mit einer Erklärung, welche persönliche Bedeutung das jeweilige Lied hat) deponieren. Mit etwas Glück wird das Lieblingslied – ganz in der ORF-„Wurlitzer“-Tradition – in der Sendung gespielt und von einem prominenten Paten mit der individuellen Grußbotschaft präsentiert. Den Startschuss zur Musikwunschaktion für „Das große Osterwunschkonzert“ gibt ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer am Mittwoch, dem 1. April, um 16.00 Uhr in „Studio 2 Extra“. Begleitet wird die Sendung auch von „Guten Morgen Österreich“.

