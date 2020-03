Huawei veröffentlicht Jahresbericht 2019

Wien/Shenzhen (OTS) - Der Technologiekonzern präsentiert mit einem Umsatzplus von 19,1 Prozent eine solide Geschäftsleistung und will sich noch stärker engagieren, um Mehrwert für seine Kunden und die Gesellschaft zu schaffen. Auch in Österreich gibt es eine stabile Geschäftsentwicklung zu berichten.

Huawei hat heute seinen Jahresbericht 2019 veröffentlicht, der eine sehr stabile Geschäftsleistung ausweist: Die weltweiten Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im vergangenen Jahr – trotz des massiven Gegenwinds aus den USA – auf 110,2 Milliarden Euro* (858,8 Mrd. CNY), was einem Anstieg von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 8,0 Milliarden Euro (62,7 Mrd. CNY) und der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit überstieg 11,7 Milliarden Euro (91,4 Mrd. CNY) – ein Anstieg von 22,4 Prozent im Vergleich zu 2018. Als Teil der langfristigen, kontinuierlichen Investitionsstrategie in technologische Innovation und Forschung wandte Huawei einen Rekord-Anteil von 15,3 Prozent seiner Einnahmen in 2019 – das entspricht 16,9 Milliarden Euro (131,7 Mrd. CNY) – für Forschung und Entwicklung auf. Die gesamten F&E-Ausgaben des Unternehmens in den letzten zehn Jahren übersteigen damit 600 Milliarden CNY (rund 77 Mrd. Euro).

„2019 war ein außergewöhnliches Jahr für Huawei“, so Eric Xu, Vorstandsvorsitzender von Huawei. „Trotz des enormen Drucks von außen hat unser Team mit einem einzigartigen Fokus auf die Wertschöpfung für unsere Kunden weitergemacht. Wir haben hart gearbeitet, um uns ihren Respekt und ihr Vertrauen sowie das unserer Partner auf der ganzen Welt zu verdienen. Das Geschäft bleibt solide.“

Zusammenarbeit für weltweite 5G-Versorgung

Im Jahr 2019 führte das Carrier-Geschäft von Huawei den kommerziellen Aufbau von 5G-Netzen an. Um die kommerzielle Einführung zu fördern und neue Innovationen bei 5G-Anwendungen voranzutreiben, richtete das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Anbietern weltweit gemeinsame 5G-Innovationszentren ein. Mit den „RuralStar“-Basisstationslösungen von Huawei können Probleme der Netzabdeckung in abgelegenen Gebieten effektiv angegangen werden. Diese Lösungen werden in über 50 Ländern und Regionen eingesetzt und versorgen mehr als 40 Millionen Menschen, die in abgelegenen Gebieten leben, mit mobilem Internet. Im Jahr 2019 erreichten die Umsätze aus dem Carrier-Geschäft von Huawei 38,1 Milliarden Euro (296,7 Mrd. CNY), was einem Anstieg von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Innovationen im Enterprise-Business

Die Huawei Enterprise Business Group unterstützt weiterhin die digitale Transformation von Kunden aus allen Branchen und bereitet die Grundlagen für die digitale Welt. Weltweit haben sich mehr als 700 Städte und 228 Fortune-Global-500-Unternehmen für Huawei als Partner für die digitale Transformation entschieden. Im letzten Jahr präsentierte der Konzern seine Computing-Strategie mit dem Ziel, einen fruchtbaren Boden für die Entfaltung einer intelligenten Welt zu schaffen. Als Teil dieser Strategie brachte Huawei den schnellsten KI-Prozessor der Welt, den Ascend 910, und den KI-Schulungscluster Atlas 900 auf den Markt. Der Umsatz aus dem Unternehmensgeschäft von Huawei erreichte 2019 11,5 Milliarden Euro (89,7 Mrd. CNY) – ein Anstieg um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Privatkundengeschäft wächst weiter

Das Privatkundengeschäft von Huawei verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum mit insgesamt 240 Millionen ausgelieferten Smartphones im Laufe des Jahres. Das Unternehmen macht nach wie vor Fortschritte bei der Entwicklung des „Seamless AI Life“-Ökosystems in allen Szenarien und Geräten, einschließlich Personal Computers, Tablets, Wearables und Smart Screens. 2019 schlugen die Verkaufserlöse aus dem Consumer Business von Huawei mit rund 60 Milliarden Euro (467,3 Mrd. CNY) zu Buche, was einem Plus von 34 Prozent im Vergleich zu 2018 entspricht.

„Das äußere Umfeld wird in Zukunft noch komplizierter werden“, warnte Xu. „Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern, offene Innovation fördern und einen größeren Wert für unsere Kunden und die Gesellschaft insgesamt schaffen. Nur so können wir die historischen Chancen nutzen, die sich durch die digitale und intelligente Umgestaltung der Industrien bieten, und langfristig ein robustes Wachstum aufrechterhalten.“

Stabile Entwicklung in Österreich

Auch der österreichische Markt verzeichnet, wie schon in den letzten Jahren, eine konstante Geschäftsentwicklung. Huawei ist hier seit 2007 mit einem Standort in Wien vertreten, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter/innen und arbeitet mittlerweile bereits mit 227 heimischen Lieferanten zusammen. Huawei Technologies Austria hat sein lokales Investment kontinuierlich ausgebaut. Erst kürzlich wurde auch der Vertrag mit der Österreichischen Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) über das jährlich vergebene Huawei-Stipendium neuerlich verlängert. Smartphone-Bestseller auf dem österreichischen Markt war 2019 (im 2. Halbjahr) das Huawei P30 lite.

„Wir alle befinden uns aktuell in einer besonders herausfordernden Situation, die außergewöhnliches Engagement und echten Zusammenhalt fordert“, meint Jackie Zhang, CEO von Huawei Austria. „Das solide Ergebnis des letzten Jahres beweist, dass auch schwierige Zeiten Gutes hervorbringen können. Wir möchten unsere Kunden und die Gesellschaft bestmöglich unterstützen und sind optimistisch, dass wir die derzeitige Krise gemeinsam bewältigen und vielleicht sogar Positives daraus mitnehmen können.“





* Euro-Beträge laut Währungsrechner der Wiener Börse (Stand 31.03.2020)

Alle Jahresabschlüsse im Jahresbericht 2019 wurden von KPMG, einer internationalen Big Four Buchhaltungsfirma, unabhängig geprüft. Den Jahresbericht 2019 können Sie unter www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2019 herunterladen.





Über Huawei

Huawei Technologies (https://www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen Umsatz von 110,2 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich 100 Mitarbeiter/innen.





