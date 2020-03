RMA Akademie: Weiterbildung auch im Home-Office

Wien (OTS) - „Das Leben der Menschen in den Regionen besser machen” – so die Vision der Regionalmedien Austria (RMA), und diese richtet sich gleichermaßen an die Leserinnen und Leser wie auch an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sich nicht zu entwickeln bedeutet Stagnation und das ist für die Personalstrategie der RMA keine Option.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Ausbreitung von COVID-19 und den Entscheidungen der österreichischen Bundesregierung haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Unternehmen der RMA ihre Arbeitsplätze in den eigenen vier Wänden eingerichtet – eine große Umstellung für alle. Wie funktioniert die Telearbeit von zu Hause? Wie gelingt eine erfolgreiche virtuelle Zusammenarbeit? Wie führen und unterstützen Führungskräfte auf Distanz? All diese Themen hat die RMA Akademie aufgegriffen und umgehend ein interessantes Angebot an Webinaren rund um diese Fragen aufgestellt.

„Gerade jetzt ist uns die berufliche und vor allem persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig. Nun bringen wir unser Angebot ins Home-Office und ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in dieser besonderen Zeit sich weiterzuentwickeln. Besonderen Fokus legen wir dabei auf Impulse zur persönlichen Stärkung in diesen Wochen. Dass wir unser Webinar-Programm so rasch aufstellen konnten, verdanken wir einem Netzwerk langjähriger interner und externer Trainerinnen und Trainer”, freut sich Judith González, Leitung Personal bei den RMA, über das rasch erstellte Webinar-Angebot für die österreichweit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Webinar-Teilnehmer bekommen dabei nicht nur Tipps und Tricks zum Umgang mit der aktuellen Situation, sondern auch die Möglichkeit zu Austausch und Reflexion mit fachlichen Expertinnen und Experten. Das neue Webinar-Programm läuft bereits seit 19. März und verzeichnet hohes Interesse seitens der Mitarbeiter.



