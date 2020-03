FPÖ – Wurm: VKI wichtiger denn je – Finanzierung muss jetzt sichergestellt werden

Verein für Konsumenteninformation musste Angebot bereits einschränken, obwohl Nachfrage in den nächsten Tagen und Wochen dramatisch steigen wird

Wien (OTS) - „Für mich als freiheitlicher Konsumentenschutzsprecher ist es mehr als bedauerlich, dass der VKI aufgrund der aktuellen Lage derzeit weder telefonisch noch für eine persönliche Beratung für die österreichischen Konsumenten verfügbar ist. Alle Entscheidungsträger der Bundesregierung wissen und wussten seit Jahren nicht nur aufgrund meiner Hinweise, sondern auch direkt aus den Protokollen der Vorstandsitzungen, dass der VKI ohne einen neuen Finanzierungsplan schon bald nicht mehr handlungsfähig sein wird und Personal abbauen muss. Nun stehen wir in diesen Krisenzeiten vor einem politischen Scherbenhaufen, den alleine die schwarz-grüne Bundesregierung zu verantworten hat - das ist eine echte Tragödie für den österreichischen Konsumentenschutz“, so heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm.

„Besonders in diesen Tagen kommen immer mehr neue Hürden auf die Konsumenten zu. Doch der ÖVP-Wirtschaftsbund und die schwarz-geführte WKO haben offenbar nichts Besseres zu tun, als sich um weitere Beschränkung der Sortimente zu streiten. Dies mag zwar aus Sicht eines fairen Wettbewerbs zwischen den Gewerbebetrieben sinnhaft sein, für die Konsumenten jedoch wird die Mangelwirtschaft im Nichtlebensmittelbereich weiter verschärft. Das ist jedenfalls ein Totalversagen in der Abstimmung zwischen Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer. Zu verschulden hat diese Situation auch der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, denn gerade in Krisensituationen, in der sich unsere Bürger auf die Entscheidungsträger, so auch auf die WKO, verlassen müssen, versagt diese offenbar auf ganzer Linie“, kritisierte Wurm.

„Gerade jetzt ist es von entscheidender Bedeutung, dem Verein für Konsumenteninformation (VKI), der oftmals die erste Anlaufstelle vieler Konsumenten in Österreich darstellt, endlich eine langfristige und standfeste Finanzierung zukommen zulassen, um diese wichtige Einrichtung für die Konsumenten zu retten“, so Wurm.

