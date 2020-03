Erneuter Frost richtet Schäden im steirischen Obstbau an

Extreme Anspannung: Obstbauern bangen und zittern um ihre Früchte und ihre Zukunft

Graz (OTS) - In der Nacht vom 30. auf den 31. März war das gesamte steirische Obstbaugebiet von Pöllau in der nördlicheren Oststeiermark über den Feldbacher und Radkersburger Raum bis ins weststeirische Eibiswald von kräftigen Minustemperaturen bestimmt. Die Tiefstwerte lagen zwischen -3 und -5 °C, vereinzelt sogar zwischen -6 und -8 °C. Die kräftigen Minustemperaturen lassen Schäden im gesamten Obstbaugebiet bei allen Kulturen erwarten, sie sind aber noch nicht abschätzbar.



Obstbauern haben mit großem Aufwand Frostschutz betrieben



Im Gegensatz zum Windfrost in der Nacht vom 22. auf den 23. März ließ die Inversionswetterlage vergangene Nacht einen Frostschutz durch Heizen, Frostberegnung und Bewindung zu. Die heimischen Obstbauern setzen diese Formen der Frostbekämpfung verstärkt ein und haben massiv in diese Maßnahmen investiert. Allerdings ist derartiger Frostschutz enorm kostspielig.



Tatsächliches Schadensausmaß noch nicht abschätzbar - Weitere Frostnächte befürchtet



Das tatsächliche Schadensausmaß der vergangenen Frostnacht ist noch nicht abschätzbar. Fest steht jedenfalls: Der Windfrost vom 22. auf den 23. März hat die Obstanlagen auf den Kuppen betroffen, die jüngste Frostnacht eher die tiefer gelegenen Obstgärten. Durch die prognostizierten Frostnächte bis Donnerstag herrscht bei den heimischen Obstbauern extreme Anspannung: Sie bangen und zittern um ihre Früchte und um ihre Zukunft - weitere Schäden werden befürchtet. Eine seriöse Information über das Schadensausmaß ist nach momentanem Stand wahrscheinlich erst nach der Blüte Mitte bis Ende April möglich. (Schluss)

