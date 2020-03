NEW SALE – Warten Sie noch, oder verkaufen Sie schon?

„Ich hab nur gschaut!“

Man stelle sich folgende Szene in einem Laden vor: 1.000 Leute kommen bei der Tür herein – und keiner kauft. Freundlich winkend verlassen diese wieder das Geschäft („Danke, ich hab nur gschaut!“). Das kann sich niemand leisten. Doch sehr viele leisten sich das im digitalen Raum. Viele versuchen mehr Traffic auf die Website zu bekommen. Verkauft wird aber immer noch nichts.

Die meisten Websites sind nicht mehr als schöne Hochglanzprospekte. Was ihnen fehlt: die Verkaufspsychologie, die Optimierung für Leadgenerierung, es fehlt an Call to Actions. Und hier kommt NEW SALE ins Spiel.

„Wir leben nicht von dem, was wir produzieren, wir leben ausschließlich von dem, was wir verkaufen.“

NEW WAY = NEW SALE

Für alle, die ihre digitalen Kampagnen- und Verkaufsergebnisse optimieren wollen, bietet NEW SALE andere und neue Wege. NEW SALE verknüpft Social-Media-Advertising, Performance Marketing und moderne Verkaufspsychologie, um den digitalen Verkauf anzukurbeln.

8 von 10 Unternehmen warten immer noch darauf vom Kunden gefunden und kontaktiert zu werden - NEW SALE unterstützt nun insbesondere Klein- und Mittelunternehmen dabei, die Kundengewinnung zu optimieren und automatisieren und sorgt somit für stabiles Wachstum, mehr Umsatz und mehr Gewinn.

NEW SALE www.new-sale.com ist ein neues Angebot der Corporate Media Service/Graz.

Seit rund 20 Jahren: Storytelling im Business, Content Marketing, Corporate Publishing, Digital Selling und Online Marketing

Zu den Kunden zählen: Wiener Zucker, Magna Steyr Graz, OTTO Versand, Graz Tourismus, CRIF, Bauer Group, Captura Unternehmensgruppe, Porsche Holding (Audi Magazin), Flughafen Graz, checkit/Land Steiermark, uvam.



