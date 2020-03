Arbeitgeber in der Krise: Handeln statt Hilflosigkeit

Unternehmen setzen bei Corona auf Aufklärung, Schutz und Home Office

Wien (OTS) - Die Corona-Krise bleibt weiterhin Thema. Die Mehrheit der österreichischen Arbeitgeber hat auf die aktuelle Situation reagiert und die jeweils sinnvollsten Maßnahmen getroffen, zeigt eine aktuelle StepStone-Umfrage.

So bietet mehr als die Hälfte aller Unternehmen seinen Mitarbeitern jetzt die Möglichkeit an, im Home Office zu arbeiten (54%). Knapp ein Drittel (28%) setzt auf flexible Arbeitszeiten und -orte, um Kinderbetreuung und Pflege zu ermöglichen. Für die Studie wurden mehr als 3.500 Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in ganz Österreich befragt.

Arbeitgeber setzen auf Aufklärung und Schutz

Ganz oben auf der Liste der Corona-Maßnahmen stehen bei Arbeitgebern allerdings Aufklärung und Schutz: Mehr als die Hälfte aller Unternehmen (55%) informiert über die richtigen Verhaltensweisen und Hygiene in Zeiten von Corona. Weitere 52% stellen Schutzmaßnahmen wie Desinfektionsmittel bereit.

Ein Drittel aller Arbeitgeber (33%) hält die Büroräume geschlossen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Andere Firmen teilen ihre Teams zum Beispiel in zwei separate Gruppen auf, um eine Betriebsquarantäne oder eine potenzielle Infektion aller Angestellten zu vermeiden.

Kleine Gesten mit großer Wirkung

Der Einsatz der Arbeitgeber macht sich bezahlt: Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer (54%) findet, dass ihre Unternehmensführung die richtigen Schutzmaßnahmen ergreift und alles tut, um Arbeitsplätze zu retten. „Unsere Firma versucht alles, um den Mitarbeiterstand bei 100% zu halten“, erzählt etwa ein Befragter.

„Das geht sogar so weit, dass Shareholder auf ihre Dividende vom letzten Jahr verzichten.“ Aber auch kleine Gesten werden geschätzt, zeigt die Umfrage: „Unser Chef stellt momentan kostenlose Verpflegung zur Verfügung, weil die Kantine geschlossen wurde.“

The show must go on: Den Firmenbetrieb aufrechterhalten

Auch in der Krise können Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer einiges unternehmen, um den Betrieb am Laufen zu halten. „Alles, was bisher gebraucht wurde, wird prinzipiell immer noch gebraucht – und wahrscheinlich sogar mit steigendem Bedürfnis“, sagt der Arbeitspsychologe Johann Beran.

„Die Menschen müssen sich nun überlegen, was konkret an ihrer Leistung durch Telefon oder Video abgedeckt werden kann. Die Wege zu Kunden oder Klienten müssen jetzt anders gestaltet werden. Das wird natürlich keine Fortsetzung der Zeit vor Corona, kann aber in bestimmten Fällen einen Totalausfall verhindern.“

„Handeln führt aus der Hilflosigkeit“

Wichtig sei jedenfalls, nicht in Schockstarre zu verfallen: „Handeln führt immer aus der Hilflosigkeit, selbst wenn es manchmal nur Selbstzweck ist. Beraten Sie Sich mit Vorgesetzten und Kollegen und bauen Sie neue kreative Möglichkeiten auf.“

Für Beran ist außerdem gute Kommunikation ausschlaggebend, damit Mitarbeiter das Vertrauen nicht verlieren: „Klar und menschlich, sozial fürsorgend. Viel Miteinander geht auch in Zeiten der verordneten ‚sozialen Distanz‘. Wir sind ja nur körperlich distanziert. Sozial müssen wir hingegen gerade jetzt enger zusammenrücken.“

-----



Zur Studie: StepStone Österreich zählt zu den führenden Recruiting-Unternehmen Österreichs und führt laufend Studien zu den Themen Employer Branding, Recruiting und Personalmanagement durch. Für die vorliegende Studie wurden im März 2020 rund 3.500 ArbeitnehmerInnen aus ganz Österreich online befragt. Die vorliegenden Zitate sind Eigenaussagen einzelner Umfrageteilnehmer. Mehr Infos unter https://www.stepstone.at/Ueber-StepStone/pressebereich/

Johann Beran ist als Arbeits- und klinischer Psychologe tätig. Schwerpunkte: Arbeits- und Gesundheits-, sowie Notfallpsychologie, Erholung, Regeneration, Ressourcenmanagement, Verhaltenspsychologie, Supervision und Coaching. Mehr Infos unter http://www.praxis-beran.at/

Rückfragen & Kontakt:

StepStone Österreich GmbH

Barbara Oberrauter-Zabransky

Content | PR | Research

+43 (1) 405 00 68 - 60

barbara.oberrauter-zabransky @ stepstone.at

https://www.stepstone.at/