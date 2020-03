Jetzt miteinand! Ich bin dabei!

Eine Initiative von W24, der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien

Wien (OTS) -

Der Wiener Stadtfernsehsender W24 steht für das soziale Miteinander in unserer Stadt. In Wien schauen wir aufeinander und halten zusammen. In dieser schwierigen Phase möchten wir gemeinsam mit der Wirtschaftskammer ein wenig Beständigkeit und Rückhalt geben und gemeinsam die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen. Deshalb geben wir Firmen die Möglichkeit, ihre Waren oder Dienstleistungen unentgeltlich auf W24 und www.w24.at zu bewerben. Dabei wollen wir möglichst viele vor den Vorhang holen – sei es der Schuhmacher, der Gemüsegroßhandel, das Sportstudio oder das Delikatessengeschäft. Die Unternehmen können bei uns ihren Onlinehandel oder besondere Angebote bewerben.

Interessierte Unternehmen können sich mit ihrem TV-Spot und/oder Grafik und sogar einem selbst gemachten Handyvideo für einen Online-Beitrag bei unserem W24-Team unter miteinand@w24.at melden. Unser Team hilft bei der schnellen und unkomplizierten Abwicklung. Auf der Plattform www.w24.at/jetztmiteinand finden Sie alle Infos zu dem Projekt und alle Unternehmen, die sich beteiligen.

Um Unternehmen, die keine Möglichkeit haben ihr Angebote mit Videomaterial zu bewerben, eine möglichst breite Öffentlichkeit und Präsenz anbieten zu können, empfiehlt W24 auch die höchst erfolgreiche „alternative Plattform für den österr. Handel und Dienstleistungen“ von Nunu Kaller (www.nunukaller.com).

W24 Moderator Gerhard Koller präsentiert die Unternehmen und die regionalen Initiativen in der eigens neu kreierten TV Sendung „Jetzt miteinand! Ich bin dabei!“, die in seinem home office entsteht, unter anderem jeden Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag um 18.30 Uhr auf W24 TV und im Livestream.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und das Miteinander in Wien erlebbar machen. Mit dieser Initiative unterstützen wir den regionalen Handel und bieten auch kleineren Unternehmen eine Plattform. Deshalb unterstützen wir das Projekt „Jetzt miteinand! Ich bin dabei!“

Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck: „In dieser schwierigen Zeit geht es neben der finanziellen Hilfe auch darum die Unternehmen Wiens mit weiteren, konkreten Maßnahmen zu unterstützen. Diese Initiative ist ein wichtiger Teil davon. Denn unser Ziel ist, dass möglichst viele Wiener Unternehmen gut durch die Corona-Krise kommen und schnell wieder durchstarten können.“

W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski: Wir erleben jetzt wie wichtig die kleinen Unternehmen für eine funktionierende Nachbarschaft und unsere Grätzl sind. Ihre lebendigen und kreativen Angebote wollen wir unterstützen, sichtbar machen und ihnen konkret helfen.

Über W24 – Ich bin dabei!

W24 – Das Stadtfernsehen setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihrer BewohnerInnen auseinander. Durch seine starke Nachrichtenkompetenz, seine Live-und vor Ort-Präsenz und seinen aktuellen TV-Formaten bietet das Wiener Stadtfernsehen Information, Service und Unterhaltung für alle WienerInnen. W24 läuft exklusiv im Kabelnetz von Magenta sowie online und als mobiler Live-Stream über W24.at. W24 befindet sich im Eigentum der WH Media GmbH. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

Rückfragen & Kontakt:

W24 – jetzt miteinand! Ich bin dabei!

Lukas Piza miteinand @ w24.at