Handelsverband fordert finanzielle Entschädigung für jene Händler, die Schutzmasken kostenfrei ausgeben

KMU-Händler und selbstständige Kaufleute kämpfen mit Lieferengpässen bei MNS-Masken

Wien (OTS) - Der österreichische Handel tut weiterhin alles, um den bestmöglichen Schutz der Konsumenten sicherzustellen. Daher hat die Branche auch Verständnis für die heute von der Bundesregierung verkündete Maskenpflicht. Allerdings stellt die Beschaffung der vorgesehenen MNS-Masken viele Händler vor eine große Herausforderung, da es weiterhin Lieferengpässe und -verzögerungen gibt. Gerade bei derartigen Mengen für die Gesamtbevölkerung, wir sprechen immerhin von 4 Millionen Masken pro Tag.

Daher werden viele Handelsbetriebe, insbesondere KMU-Händler und selbstständige Kaufleute, aber auch andere Nahversorger wie Bäcker, Reformhäuser oder Tierfutterhändler, frühestens in den kommenden Wochen mit der Ausgabe an die Kunden starten können.

Handelsverband fordert Klarstellung für Entschädigungen - vom KMU bis zum Konzern

"Die heimischen Händler werden dem Wunsch der Bundesregierung selbstverständlich nachkommen und im Eingangsbereich ihrer Geschäfte Schutzmasken ausgeben, sobald diese in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden können. Sollte die Ausgabe der Masken an die Konsumenten kostenfrei erfolgen, fordern wir eine vollständige Entschädigung für den Ankauf, die Bereitstellung und Ausgabe der Masken – alles andere wäre unfair", erklärt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Der Handelsverband befindet sich hierzu in laufenden Gesprächen mit der Bundesregierung und hat sowohl die Herausforderungen bei der Beschaffung als auch die Forderung nach einer vollständigen Entschädigung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Personalkosten bereits zu Mittag deponiert.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Bundesregierung hier Verständnis für den Handel aufbringt, da der Handel auch Verständnis für die gesetzten Maßnahmen der Politik aufbringt", so Rainer Will abschließend.





